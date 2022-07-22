發行商趁著漫畫博覽會，販售《電影版 搖曳露營△》電影套票。（羚邦提供）

傳遞溫馨、友情與自在休閒生活態度的動畫片《電影版 搖曳露營△》今（22日）釋出電影中文海報與正式預告，這是導演京極義昭與原作者あfろ共同合作的原創作品，打造出即使沒有看過電視版的觀眾也能夠了解的劇情。

讓觀眾從忙碌、喧囂與單調的日常工作生活中，一瞬間進入安逸舒適的自然環境裡，緩慢、悠閒地欣賞優美的風景，和一群相同喜好的好友們圍繞著營火，共同分享療癒人心的美食、聊著開心的事情，這種慢活的人生態度與令人嚮往的生活方式是《搖曳露營△》能夠在眾多動漫作品中爆紅的主要原因。

導演京極義昭表示，早在2018年接手第一季導演的計畫時，就想將《搖曳露營△》搬上大銀幕，卻不知該從哪段劇情著手，直到第1季動畫接近尾聲時，聽到編劇不經意地說「真想看看這群女孩們長大以後的樣子」，才讓導演決定讓她們以社會新鮮人的角度帶入全新的故事，「想不到原著作者竟一口答應，當時真有點喜出望外！」

但即便決定好方向，導演與原作者あfろ還是花了很長時間才確定以建造營地作為故事主軸，導演京極義昭說：「這5個小女孩長大了，忙碌的日常生活雖然拉開了彼此的距離，但露營帶來的幸福感仍是女孩們的共同回憶，她們樂意將露營的快樂傳遞給身邊所有人；現在有一個打造理想露營場地的機會，懷抱著相同夢想的五個人又再次重聚了，這是令人開心的時刻。無論彼此距離有多遠，露營總是能讓她們的心結合在一起。」

《電影版 搖曳露營△》將於9月16日在台上映。發行商趁著漫畫博覽會，販售電影套票，除了附贈電影海報視覺製作的文件資料夾外，還能得到5張主要角色（各務原撫子、志摩凜、大垣千明、犬山葵、齊藤惠那）的限定版明信片，只送不賣，數量有限。