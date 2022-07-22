9月將過42歲生日的文汶，自然懷孕喜極而泣「給很多人希望」。（民視提供）

文汶目前懷孕5個多月，是虎寶寶。（民視提供）

藝人吳皓昇在民視八點檔《黃金歲月》中，演出無敵反派郭建興，精湛演技讓觀眾看得牙癢癢，但戲外他也宣告老婆文汶「兩條線」了，他笑說不是肺炎確診而是他做人成功，老婆文汶懷孕了。

文汶目前懷有5個月的寶寶，而且被醫生讚說是長腿美人，吳皓昇表示因為老婆文汶的計畫是希望兔年再生，但平常都是他在算老婆的月經，所以他就很幸運在3月的時候受洗，同時也在那時候發現「做人成功」。

被問到怎麼發現的，文汶表示當晚一直覺得身體怪怪的，剛好經期延遲了30多天，就起床拿驗孕棒去驗，沒想到一看結果就是兩條線，而她當下也想趕快報喜訊，忘記拿手機錄下老公得知的那一刻，吳皓昇說當晚兩點多，聽到文汶說「老公，出事了」就知道中了，兩人也抱在一起開心到天亮。

吳皓昇表示因為老婆懷孕的好消息，為了要告訴親朋好友，特別跟大家說要錄製猴爺4周年的祝福影音，等到他們坐定後，發現是寶寶超音波的照片，大家不是尖叫就是噴淚，吳皓昇說有一次在棚內詢問陳熙鋒月子中心的事情，結果好朋友梁佑南就說你幹嘛問那麼仔細，又不是你要生，沒想到下一秒就看到吳皓昇拿的超音波，讓她眼淚當場噴出。而另一位演員羅巧倫，一看到超音波的照片就哭到說不出話來，而記錄這一切的吳皓昇也跟著一起喜極而泣。

預產期在11月底、12月初的文汶，開心說猴爺有接班人了，從得知懷孕之後，最想要生的就是兒子，因為兒子可以當苦力，但當醫生宣布是女兒的瞬間，兩人還是在診間哭了出來，而吳皓昇也說做好當長工的打算了，因為要照顧老婆還要疼惜女兒。

現階段文汶說開始感受到身體的不適，除了嚴重的孕吐之外，腰也開始痠痛，加上疫情的關係沒有打疫苗的她，也謝絕大家的聚會，順利的迎接新生命的到來。