美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）多次示警美國對台灣晶片的依賴性，同時不斷呼籲國會盡快通過逾500億資金規模的「晶片法案（CHIP Acts）」。20日才剛提及此事的她，周四（21日）再度警告，以「史普尼克危機（Sputnik moment）」來形容美國的處境，更稱這件事令人徹夜難眠。

綜合外媒報導，雷蒙多20日接受美媒採訪，她進一步強調美國對台灣晶片的依賴程度，占比90%的晶片進口自台灣，一旦斷供，經濟便馬上陷入衰退，同時美國也失去製造軍用設備的能力，「所以晶片需在美國製造」。

時隔短短1天，雷蒙多在阿斯本安全論壇（AspenSecurity）視訊談話中再警告，美國沒有任何製造先進晶圓的能力，有90%的晶片都是向台灣購買，這種依賴站不住腳又不安全，令人徹夜難眠。

"If you want to be up all night worrying, the U.S. doesn't make any really leading-edge chips. We buy 90% from Taiwan. Our dependence on Taiwan is untenable and unsafe." - @SecRaimondo#AspenSecurity pic.twitter.com/nm3tU9CAJm — Aspen Security Forum (@AspenSecurity) July 21, 2022

「美國正處於史普尼克危機」雷蒙多指的是斥資逾500億晶片法案。史普尼克危機源自1957年時，蘇聯在美國試射2次人造衛星失敗後，搶先成功發射史普尼克1號人造衛星，使當時居主導地位的美國陷入一陣恐慌。

美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）也說，基於地緣政治因素，美國必須通過這項法案。同時，他將美國的處境，與歐洲和俄羅斯能源的依賴做對比。

桑默斯指出，大家納悶德國為什麼這麼依賴俄羅斯的天然氣，那他們也會反過來問「為什麼美國這麼依賴台灣半導體」？