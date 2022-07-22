國泰慈善基金會與警政署刑事警察局今攜手舉辦「青春不藥毒-三鐵奇緣」活動，邀請青少年體驗單車、路跑及游泳的三鐵樂趣，結合蔡凡熙反毒影片「死神」首映會，藉由反毒影片的宣導以及三鐵運動，讓社會大眾進一步認識毒品危害及防制方式，鼓勵青少年展現自我意志力，堅持青春不藥毒。

藥物濫用和毒品是全球皆須面對的議題，據衛福部2021年度資料統計，第一次吸毒的年齡層中，19歲以下就佔了21.7％，正在逐步侵蝕青少年和孩童的健康生活。

這次活動總共邀請18位育幼院院生及國、高中學生擔任三鐵選手，由刑事局預防科負責宣導反毒內容，結合國泰產險鐵人隊陳品杰等5位教練，再加上2位刑事局除暴特勤隊共同參與訓練，挑戰全天三鐵體驗行程。

國泰慈善基金會總幹事鍾茂季出席活動時表示，國泰慈善基金會多年來投入資源，串連社福團體，與產、官、學合作，關注毒品危害的議題，積極推動各項反毒活動，未來也期望與更多單位合作，以更有效多樣的反毒模式，用愛牽起手、反毒不失守，建立全面社會安全網，朝校園零毒害的目標邁進，勉勵同學只要青春不藥毒，在國泰和刑事局共同舉辦的三鐵奇緣活動中，學習到三鐵運動努力不懈、堅持到底的精神。

刑事局表示，「青春不藥毒-三鐵奇緣」活動結合視覺、聽覺及觸覺，包括影片首映會、國泰音樂人所組成的「國泰追光者義演團」表演，以及特別的觸覺饗宴，透過三鐵培訓揮灑汗水、感動淚水及心理素質的淬煉，選手們挑戰游泳、單車及跑步三項運動，不僅是身體外在的鍛鍊，更可淬煉內在意志，強化勇於拒絕暗黑毒品誘惑的勇氣；喚起社會大眾以愛的真諦共同重視防範毒品危害，發揮反毒意識深植人心的效果。

「青春不藥毒-三鐵奇緣」活動開場是「阿樂學長」蔡凡熙主演的「死神」首映會，蔡凡熙化身死神，現身人世間，只為提供機會給沉迷於毒品的青少年，但他們卻因為旁人的冷漠，最終只能被死神帶走靈魂。

蔡凡熙一身素白造型看似冷漠，卻隱藏對將死之人的關懷，「死神」短片分成「校園篇」及「家庭篇」，主要是呼籲家庭及校園對青少年「多一點關懷、多一點生機」，反毒需要社會大眾對青少年更多的關心和支持。

國泰投入校園反毒計畫已邁入第五年，除了與刑事局合作，也利用多元親子共學的教材，讓家長與小朋友能輕鬆的共學反毒。其中，與PaGamO線上遊戲教育平台合作的「國泰反毒電競賽」，透過專家設計的反毒題庫與趣味的遊戲玩法，讓孩子們邊玩邊學，連續三年舉辦皆超過萬名學子報名。

反毒計畫推動至今已觸及超過100萬名學子、1500間校園，國泰將持續宣導反毒議題，持續攜手校方與家長守護兒少的健康。