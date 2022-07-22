殉職士兵全若堯家屬要真相，檢方決定25日解剖釐清死因。

全若堯在軍中殉職，南投地檢署檢察官蘇厚仁（中），22日到信義鄉相驗他的遺體。（廖志晃攝）

陸軍564旅士兵全若堯殉職，南投地檢署檢察官蘇厚仁，22日率法醫到全家相驗後，初步認定是胸腔破裂出血死亡，為釐清確切的死因，經過與全若堯的父母長達近5個小時的討論，決定在25日進行解剖。

全若堯殉職是社會重大矚目案件，家屬要求查明真相，檢察官也希望透過解剖釐清死因。但是，家屬不願讓全若堯受到二次傷害，而且認為即使解剖找到致命傷，全若堯死亡的結果會改變嗎？

全若堯的伯父、縣議員全文才則質疑，全若堯才服役4個月，還沒有熟習戰車運作方式，怎麼可以進入戰車操作，到底是誰讓他進去？還有案發到送醫不斷轉院，究竟做了什麼緊急救護措施？軍方都必須給家屬交代。

全家若堯的父母表示，全若堯是陽光男孩，上周回家才說過要先參加原住民特考，如果沒有考上就簽志願役，繼續服兵役，想不到退伍前發生意外憾事，讓親友悲痛不捨。

他的父母表示非常難過、無法接受，因為他才服役4個月，為什麼會去操作戰車？他們想知道當時發生什麼事情，希望國軍要查明事實真相，清楚告訴家屬，而且不要再有第2個人發生這種意外。

南投縣長林明溱和立委許淑華，22日赴信義鄉全家慰問家屬，希望全家父母節哀順變；林明溱指出，全若堯為國捐軀，他感到非常不捨，軍方對於安全設施一定要加強，武器裝備要買最好的，並且加強安全檢查，確保軍人安全；由於全家經濟不怎麼好，希望軍方從優撫恤。

許淑華表示，每次意外發生後，從中央的總統到國防部，都說要從優撫恤，實際上整體軍中的問題沒有改善，不僅常備軍官，連士兵的家屬都提出質疑，服役只有4個月的士兵，所受的訓練和經驗，可以執行危險的任務？因為意外發生後，家屬得不到確切的答案，以致於憾事不斷發生。

許淑華表示，立法院新會期開始，她將要求國防部從兵役制度、兵種、軍機、地面到海陸都要全部檢討，並且訂出SOP，讓家屬得到完整的真相。