吳青峰繼與國際音樂家歐若拉、洛福斯後，再攜手蘇格蘭樂手羅賓格斯里攜手推出新單曲〈哥倫布的蛋〉，這首歌由吳青峰寫詞、羅賓編曲共同製作，吳青峰表示，藉由王菲的音樂認識羅賓的作品，因此向公司許願想與羅賓合作，對方當下一口答應又迅速給來完整編曲，豈料他突然陷入低潮，花了近1年才順利完成創作。

吳青峰憶起當時讓羅賓等了1年，2人在這期間除了音樂交流，還會分享彼此生活近況，羅賓一直以長輩身份來鼓勵及稱讚他，甚至還錄製影片來加油打氣，讓他在挫折的疫情期間深感欣慰，吳青峰說：「我細細跟他說我心裡的狀況，以及我寫好錄好的檔案，懷著忐忑的心，我覺得他可能不想再理我了。」沒想到對方隨即回信、分享歌曲。

吳青峰感性說，一聽到羅賓〈Ivy〉熟悉的感覺就讓他忍不住落淚，「謝謝他，因為這首〈哥倫布的蛋〉他帶來的音樂、畫面與氣味，讓我又開始往外探索，我真的覺得自己好幸福」。

吳青峰、羅賓結下深厚友誼，羅賓之前於倫敦獲頒終身成就獎，將歌曲混音製作完成寄送給吳青峰，並預祝歌曲發表順利，當時連〈哥倫布的蛋〉一曲都還沒發表，就忙著詢問青峰：「什麼時候再寫下一首歌呢？」，直誇吳青峰才華洋溢。