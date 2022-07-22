出席的程序會委員各擁觀點，對於定期會是否提前召開藍綠雙方爭論不休，淪為選戰策略攻防。（謝瓊雲攝）

列席會議的民進黨黨團總召江肇國（右二）發言反對程序會更動議程，強調依照議會的議事制度運作慣例，議事日程經政黨協商後不宜再作調整。（謝瓊雲攝）

台中市議會程序委員會22日開會審議本屆第8次定期會議事日程，原定草案自8月3日至10月11日、會期70天，藍綠議員卻為了市政考察行程延期是否提早開議、延長會期等問題數度言詞交鋒，最後主持會議的議長張清照拍板，提前至7月28日開議，並延會7天至10月12日閉會；將待開議後首日第1次會議時，由大會追認後再報行政院核備。

會議由議長張清照主持，市議員黃健豪、朱暖英、黃守達、吳敏濟、林德宇、陳廷秀、段緯宇等人出席，市府各局處首長、國民黨團書記長吳瓊華、民進黨團總召江肇國等人列席。

藍、綠雙方對於是否提早開議意見不同，連被暱稱為「畢業旅行」的最後一次市政考察該不該挪動，都爭論不休，究竟是選舉考量？還是疫情考量？發言者各擁論點，淪為選戰策略攻防。

朱暖英表示，年底大選逼近，第8次定期會一路開會到10月中旬，11月就要選舉了，建議將議程提前至7月28日開會，閉會後大家都能專注投入選戰；考量上個會期中的市政考察行程7月上旬剛結束，下個會期的考察訂在8月中實在太密集，應該延後辦理。

黃守達、黃健豪等人分別發言附議市政考察之意見，並建議將質詢全數提前，市政考察則延後；林德宇則指出，往年定期會市政總質詢都排定10天，下個會期卻僅9天，每天質詢時間拉長，質詢、備詢者都累，擔憂恐將壓縮議事質詢品質，建議恢復為10天。

江肇國則指出，議會運作有制度性和慣例性，制度上議程已經過各黨協商定案，恐宜在針對日期、順序進行調整，兩位前市長胡志強及林佳龍拚連任時，定期會閉會到選舉投票日分別還剩下33天、39天，今年已史無前例的空出46天，這樣還要提早？難道議員都不用監督市政、市府只要拚選舉就好了嗎？

黃健豪強調，有慣例就有例外，上個會期就因為疫情嚴峻而取消市政考察，待疫情和緩後才擇日辦理；吳瓊華表示，不是只有來開會才能監督市政，議員平時一通電話就能監督，之前李中議員建議應有彈性調整空間，議長也已承諾會妥處，即便議程草案經政黨協商，程序委員會還是有權更動，否則大家何必開會？要求應尊重多數人意見作出決議。

會中決議，第8次會期提前自7月28日至10月5日開議，因議程調整並加入市府10多案專案報告，且還需審議明年度總預算，因此延會7天，至10月12日閉會；總計大會從10次會議增加為14次，總質詢增為10天，市政考察日程挪到會期最後再辦理。

市議會表示，根據地方制度法規定，直轄市定期會每次最多不得超過70日，但若為下半年度定期會，審議新年度總預算之必要，最多可延會10日；因此本屆第8次定期會，延會7日仍在法規容許的合法日數內，不必採追加臨時會處理，但仍需待定期會正式開議後，經由第一天大會上追認，再報請行政院核備。