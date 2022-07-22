YouTuber阿翰、千千、琳妲、草爺以及鐵牛與鄭伊健合照。（百聿數碼提供）

阿翰在《百萬人推理》驚喜客串。（百聿數碼提供）

巴巴女巫在《百萬人推理》是網紅殺人案件的關鍵人物。（百聿數碼提供）

《百萬人推理》超前導預告。（百聿數碼提供）

懸疑推理影集《百萬人推理》自從宣布鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜（大霈）、王柏傑、李李仁、陳姸霏的豪華卡司陣容之後，各大平台掀起洗版熱烈討論。該劇今（22日）公布60秒首支片花，影片驚見「九天玄女降落」人氣爆棚阿翰以及多位高人氣百萬訂閱YouTuber客串演出，搭配高水準的拍攝品質、極逼真的命案現場以及大規模的場面，網友看完跪了：「太期待了！神仙級卡司陣容！」

《百萬人推理》首支片花揭開一場詭異棘手的「網路預言殺人」事件，戴著面具的女人自稱「巴巴女巫」，在網路上不斷成功預言多場命案，網紅接連遭到殺害，究竟面具背後的真實身分是誰？殺害多位網紅的真正目的是什麼？鄭伊健該如何破解這場命案？故事題材獨特又新穎，立刻受到網友狂推：「這題材很可以」、「太期待了！」

值得注意的是，以「網紅連續殺人事件」為主題的《百萬人推理》，片花驚喜出現多位超人氣百萬訂閱YouTuber客串演出，包括近期以「九天玄女降落」廣受歡迎的阿翰、以大份量罪惡美食征服許多觀眾的千千（洪千淑）、「反骨男孩」當中長相甜美的啦啦隊女神琳妲（林羿禎）、以夾娃娃爆紅的《含羞草日記》團長草爺（江治緯）以及曾以教育影片「杰哥」爆紅的鐵牛（伍家緯）等人，陣容堅強。

揉合懸疑、推理、警匪、動作元素的《百萬人推理》，打造台灣影集少見的大規模場面，不僅有精彩的槍戰、飛車追逐、動作場面，還有「超過百人」的超大型關鍵場面，本身場面調度即具有相當大的挑戰，在疫情之下又是更大的考驗，讓王柏傑拍完忍不住稱讚劇組，「原本很擔心沒辦法拍成，劇組做出最好的調度和動線安排，順利完成了這場拍攝！」

有別於大多數的「連續殺人案」題材，《百萬人推理》挑戰多場戶外大型命案現場，有一場直接移師西門紅樓取景，現場大陣仗安排多位臨時演員飾演警力，加上近乎完全逼真的陳設以及特殊化妝效果，不少民眾看到演員腹部被插著刀、滿身是血躺在地上嚇一跳，以為真的目擊命案現場，劇組人員趕緊上前解釋：「在拍戲，不是真的。」

《百萬人推理》幕前、幕後默契十足、感情超好，殺青時全劇組都相當不捨。鄭伊健感性表示：「這是我人生第一次離開香港這麼久，3個月以來很多事情發生，非常開心，有一點不捨！」婁峻碩表示：「每天工作的氛圍都是很開心、很快樂的，每次要去拍戲都很期待！」李霈瑜笑說：「我們在滂沱大雨下喊了殺青，頗有悲壯感。」王柏傑則說：「整個拍攝期都很順利，尤其在這個疫情之下，要歸功於每一位工作人員的付出，大家真的很辛苦。」

《百萬人推理》由《華燈初上》原班團隊百聿數碼、天予電影聯手製作，鬼才新銳導演蘇文聖（蘇三毛）執導、編劇。故事描述鄭伊健與婁峻碩、李霈瑜聯手偵查「網紅連續殺人事件」，藉由社群的推波助瀾之下，演變成為百萬人共同推理兇手的社會現象，燒腦劇情百轉千迴，考驗觀眾的推理能力。預計2023年第一季隆重推出。

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《百萬人推理》超前導預告。（百聿數碼提供）