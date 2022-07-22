2022坎城影展正式入選！喬治米勒新作【三千年的渴望】 3000 Years of Longing 電影預告 9/2(五)夢幻成真

2022坎城影展正式入選、《瘋狂麥斯：憤怒道》名導喬治米勒（George Miller）耗資超過18億台幣打造的《三千年的渴望》（Three Thousand Years Of Longing）邀請《自殺突擊隊：集結》伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）和「古一大師」蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）2大實力派演員主演。故事描述一名古老的精靈試圖說服一位孤獨學者許下3個願望，好讓他重獲自由，兩人因此展開了一趟長達3000年的魔幻旅程。

該片改編自英國知名作家A·S·拜厄特（A. S. Byatt）1994年推出的短篇小說，喬治米勒在90年代偶然讀到這篇小說，並對它深深著迷，「它探討了很多東西。裡面有很多細節，在一個相對緊湊的敘事中，談論關於作為人類或以人類身份活著的奧秘與悖論。」此後就一直懷抱將它搬上大銀幕的夢想，醞釀超過20年終於成真。故事上下橫跨3000年，從西元前8世紀阿拉伯半島的「示巴王國」講到現代的英國倫敦，不只有戰爭場面，甚至還有魔法元素，裡頭出現的各種神話生物和角色服裝，都有著喬治米勒作品裡一貫的精緻細節。故事將從伊斯坦堡為起點，穿梭古今橫跨歐亞，為觀眾帶來一場前所未見的視覺盛宴及魔幻冒險。

值得一提的是，《三千年的渴望》的共同編劇奧古絲塔戈爾（Augusta Gore）是喬治米勒的大女兒。談到為什麼會找女兒合作，喬治米勒表示，他原本想邀請澳洲知名編劇尼克安賴特（Nick Enright）一同撰寫《三千年的渴望》劇本，2人曾以《羅倫佐的油》入圍奧斯卡最佳改編劇本，但無奈當時尼克安賴特罹患癌症，已經時日不多。尼克安賴特是奧古絲塔戈爾的教父，從小看著她長大，於是向喬治米勒推薦她，「她的程度遠遠超過我，她有理解這些事情的能力。」後來，這個合作過程讓喬治米勒相當愉快，「我教她一些東西，她也教我一些東西。」

蒂妲史雲頓回憶，她和喬治米勒認識完全是個巧合，那是在5年前第70屆坎城影展第一天的午餐時間，「當時的我非常害羞，我沒有太多認識的人，我坐到一個看起來很親切的紳士的對面，我不知道他是誰，我們開始聊天，經過15分鐘的對話之後，我發現他是喬治米勒。」後來，他們甚至還一起共進晚餐，最後結為好友。不久之後，蒂妲史雲頓收到《三千年的渴望》的演出邀請。該片將於9月2日在台上映。