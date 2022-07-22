《庶民大頭家》

民進黨桃園市長參選人林智堅涉碩士論文抄襲，台北市長柯文哲認為，總統蔡英文自己在政大的那種升等資料，為什麼封存35年，他無法理解 ；至於林智堅論文門，老師怎麼會把一份資料給兩個學生寫 ，很奇怪，他甚至直言，此次論文事件，台大若撐不住，就完蛋了。未料，資深媒體人陳揮文卻認為，國家都快完蛋了，台大完蛋，這到底有什麼重要的？

針對林智堅論文門，台北市長柯文哲21日接受朱學恒直播專訪時表示，總統蔡英文自己在政大的那種升等資料，為什麼封存35年？他質疑，一開始就有問題了，他個人是無法理解 ，但問題是，為什麼政大要配合？他也在看，台大這次能不能撐得住，若撐不住，台大也是完蛋了，學生固然有問題 但老師的問題更大，老師怎麼會把一份資料給兩個學生寫 ，這就很奇怪。還有一點，如果173個學生只有5個可以上網公開論文，這才奇怪。 我們都知道問題在哪裡，這叫集體墮落啦。

陳揮文21日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，國家都快完蛋了，台大完蛋，這到底有什麼重要的？他甚至認為，論文沒有什麼好打的，不曉得打論文到底是什麼意思，他更提出質疑，論文有問題可以當總統，論文有問題為什麼不能選桃園市長？

陳揮文接著質疑，國民黨主席朱立倫叫蔡英文出來擔保，蔡總統自己都有問題了，去擔保林智堅？朱立倫自己是留美博士，可說莫名其妙到極點。