連續三年獲年度最佳CEO、今年甫62歲的中信金總經理吳一揆因家庭因素申請「退休」，不只驚呆金融圈，也讓中信金控上下感到不捨。金控董座顏文隆特別發信給全員表達不捨之意，並希望有一天他能再回到中國信託大家庭，金控也將在7月底為他舉辦歡送會。

回顧吳一揆與中信金的緣分不淺，2002年加入中信金後，就因覺得無法施展身手曾離開過，2005年在中信金控創辦人辜濂松的極力邀請下重返中信金任職，在他擔任總經理任內，不斷為中信金開疆闢土。

在銀行方面，吳一揆帶領中信銀併購了日本東京之星銀行、2017參股泰國LH Bank後，中信金又進一步成為LHFG金融集團最大股東、董事席次過半，讓LHFG金融集團成為中國信託金控成員，而大陸目前也有四家分行；在壽險部份，則是買下大都會人壽、宏利人壽，之後再成功併購台灣人壽，為中信金打造獲利雙引擎。

吳一揆在中信金掌舵12年，帶領金控不斷發展到資產、獲利及市值皆創下歷史新高，截至2021年底金控市值來到新臺幣5,059億元、資產總額達7.08兆元、稅後淨利542億元，資產報酬率（ROA）0.79％、股東權益報酬率（ROE）13.70％皆創下新高。也因為吳一揆在位屢創佳績，上下同心，董事長顏文隆特別發布一封感人信向大家說明，吳一揆是因家庭因素申請退休。雖經公司多次慰留，但體恤吳總經理確實分身乏術，公司方面雖感不捨，故勉予同意並寄予祝福。

信中也特別感謝吳一揆近二十年來的奉獻。在他的領導下，中國信託除了透過不斷併購、壯大能量、也帶領中國信託成為亞洲舉足輕重的金融機構，這些成長點滴亦會同步寫入中國信託的歷史裡。

信中寫道，再次感謝吳一揆總經理對中國信託的貢獻，同時也感謝吳總經理家人的持續支持，當然「更期待吳一揆總經理，有朝一日能再回到中國信託的大家庭，與我們再次攜手打拚。」