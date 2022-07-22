無人機亂入影響航班！桃園機場附近22日發生無人機闖入禁航區，導致17架次航班延誤或是轉降。

機場公司表示，下午16時31分接獲民眾通報，在坑口彩繪村附近、距離23L跑道（南跑道）約2公里處，發現疑似有無人機活動，為維護飛航安全，機場公司立即通知塔台暫停起降，航務單位及航警局也前往現場查看，確實有遙控無人機事件。本次意外造成機場暫停起降約34分鐘，共計航班17架次約1097名旅客受到影響，其中國泰航空CX472香港轉降高雄、長榮BR197東京及BR266金邊轉降松山。

1名旅客說，班機準備降落桃機前，機長突然廣播說因為跑道關閉，班機必須轉降松山機場，但是並未解釋原因。當班機抵達松山機場後不久，機長宣布班機將飛回桃機，雖然最後抵達目的地，但是行程已經被延誤一個多小時。

機場公司聲明，依據民用航空法規定，未經交通部民用航空局同意，於劃定公告之機場四周一定距離範圍內，從事遙控無人機飛航活動者，經查證屬實將處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，請民眾遵守相關法規以避免受罰。