莫曼君為《Oh My Baby》獻唱片尾曲。（八大提供）

韓劇《Oh My Baby》八大戲劇台熱播中，為該劇獻唱片尾曲的歌手莫曼君，因藍正龍師妹的身分受到矚目，她談到劇中張娜拉「求子不婚」想法則有不同見解，「目前還是比較想要有婚姻，不想要小孩，因為不知道自己什麼時候才夠成熟，夠能承擔得起養育一個小孩的責任，而且養小孩太花錢了，想都不敢想。」

該劇下週五（29日）即將完結，張娜拉與扮演攝影師的高俊，2人關係終於要開花結果，準備迎來人生新階段，但情節卻面臨更大考驗，包括許久未見的張娜拉親身父親突然現身，造成張娜拉與媽媽金惠鈺母女間產生衝突，而因有不孕症而接受治療的高俊，並未得到理想的結果，恐怕想當爸爸的期待都成了奢望，張娜拉則是因子宮內膜異位而痛苦不已。觀眾的心情也隨著男女主角的心境起伏，而劇中喜愛收藏摩艾石像的高俊，則意外帶動網友跟買風潮，甚至笑稱，高俊和摩艾石像其實長得蠻像的。

演唱片尾曲的莫曼君，分享自己對這部劇的觀點，她說，滿喜歡這種描述人生中會遇到的各種真實情況的題材，劇裡也傳達出「人生沒有標準答案」這個概念，角色們也各自在尋找他們定義裡的幸福和人生答案，「我自己也不停的在追尋某些人生的答案或是劇本，但卻也因為這樣，所以有時候會覺得有點迷惘和疲憊，所以我現在正嘗試努力做到活在當下，順應生命之流，看生命會帶我到哪個地方，並在這個過程中『領悟』答案。」