知名藝人林志穎今天(22日)發生車禍，幸虧在英勇工人的搶救下，奇蹟般從火燒車生還。就有網友點出，這場車禍一共有三個巧合，若少掉其中一個，林志穎可能都沒命，鄉民也紛紛大喊「運氣真的強」、「根本天選之人」。

林志穎今天開著特斯拉Model X載兒子出門，途中迴轉後卻疑似未注意前方狀況，導致車輛行徑偏移，自撞分隔島起火，路旁工人看到後，不顧大火衝向車內將人拉出，驚險救回2人一命。

林志穎自撞特斯拉陷火海，英勇的工人不顧火勢衝上前把人拉出，救了兩條寶貴性命。(圖／影片截圖)

網友在PTT八卦版表示，看了事發影片，林志穎能活命簡直是「奇蹟」，他指出這場車禍的3個巧合：

1.火這麼大但第一時間沒燒到人

2.剛好遇到勇敢的熱心工人

3.剛好有救護車經過

忍不住問「這個要積多少陰德才能一次遇到？」

不少也鄉民驚呼：「上輩子應該是民族英雄」、「這真的是天選之人」、「沒有這些工人，林志穎真的逃不過這劫」、「這運氣真的好到沒話說」、「真的命超大」、「說真的，林志穎就算包1000萬給工人都不為過」、「傳說中的主角光環」。

不過也有人澄清，當時經過的救護車正在值勤中，所以沒停下來救人，桃園市消防局下午也對此事作出說明，表示經過的救護車車上載有病患，因此事後由蘆竹分隊另2輛救護車到場協助送醫。