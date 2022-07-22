北市議員王鴻薇21日舉行「再提林智堅侵權證據！王鴻薇：簽署保密協定還侵權！」記者會。（陳俊吉攝）

對於民進黨桃園市長參選人林智堅在中華大學的碩士論文涉嫌抄襲疑雲，綠營認為林智堅在2008年6月就已經通過碩論口試，而2008年7月著作權始轉移給科管局，故沒有抄襲、沒有侵權疑慮。對此，國民黨台北市議員王鴻薇秀出鐵證，諷刺綠營側翼護航林智堅論文抄襲案，還停留在石器時代，根本是精神勝利法的假資訊！因為竹科管理局的標案於2007年12月24日就已經執行了！

綠營認為，林智堅中華大學碩論口試早於著作權轉移，也就是早在2008年7月著作權轉移給科管局之前，林智堅在當年6月就已經通過碩論口試，因此無需向科管局申請使用。換言之，林智堅中華大學碩論享有著作權，且口試早於著作權轉移，故沒有抄襲、沒有侵權疑慮。

不過國民黨台北市議員王鴻薇秀出鐵證，諷刺綠營側翼護航林智堅論文抄襲案，還停留在石器時代，根本是精神勝利法的假資訊！

王鴻薇指出，竹科管理局標案於2007年12月24日執行，3月31日第一期撥款，所有參與人員簽署保密協議，不得將內容公開；且竹科管理局確認林智堅未申請相關授權。

王鴻薇強調，竹科管理局標案合約，能有著作權單位，僅有甲方竹科管理局、乙方中華大學，林智堅就是個發問卷的，不要出來蹭著作權。

王鴻薇笑稱，「抄襲又侵權！就是林智堅！」