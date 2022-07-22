上海市紀委監委微信公號「廉潔上海」22日消息，中共上海市委批准，上海市紀委監委、上海電氣集團股份有限公司前黨委書記、董事長鄭建華嚴重違紀違法問題立案審查調查。並依據《中共紀律處分條例》、大陸《監察法》、《公職人員政務處分法》等有關規定，經上海市紀委常委會會議研究並報上海市委批准，決定給予鄭建華開除黨籍處分；由上海市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經查，鄭建華身為中共黨員領導幹部和市屬國有骨幹企業主要負責人，喪失理想信念，棄守職責使命，政績觀扭曲，擅權妄為，私欲膨脹，靠企吃企，其行為造成了國有資產特別重大損失，嚴重汙染了國有企業政治生態

鄭建華違反政治紀律，背離中共黨中央關於國有企業高品質發展的政策方針，不按照有關規定向組織報告重大事項，處心積慮對抗組織審查，私藏閱看違禁書籍。違反中央八項規定精神，長期頻繁接受私營企業主宴請、旅遊等活動安排，大肆收受禮品禮金。

鄭建華違反組織紀律，隱瞞不報家庭資產和親屬經商辦企業等事項，公務出國考察期間擅自改變路線；違反廉潔紀律，違規擁有非上市公司股份，長期無償借用私營企業主車輛，通過民間放貸獲取大額回報，利用職權為親屬經營活動牽線搭橋，搞權色交易、錢色交易。

鄭建華違反生活紀律，家風敗壞，對親屬失管失教；利用職務上的便利，在企業經營過程中為他人謀取利益，非法索取或收受巨額財物；夥同特定關係人多次貪汙公款；大肆挪用公款，數額特別巨大、情節特別嚴重；濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失。

鄭建華鄭建華嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、貪汙、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，性質特別嚴重，影響特別惡劣，應予嚴肅處理。