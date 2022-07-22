林志穎今早（22）駕駛特斯拉載兒子行經桃園蘆竹，不慎因不明原因自撞分隔島後車輛起火，父子倆送醫，車輛燒剩骨架、車頭全毀，林志穎傷勢嚴重、多處骨折，兒子則輕傷；有網友當天下午在內湖地區發現疑似林志穎的Model X被載往內湖特斯拉公司，照片可見該車車頭已不見，車身留下驚悚燒焦痕。

有網友在臉書社團「Tesla Taiwan 特斯拉 台灣」分享2張照片，1輛車頭幾乎被「燒光」的特斯拉Model X底部朝上地被放置在拖吊車上，白色車身還能看見清楚的燒焦痕跡，疑似就是林志穎的愛車，網友推斷應該是要送往TESLA台北內湖營運總部，紛紛留言「拖車司機會不會擔心鋰電池復燃」、「猜翻過來載是方便發生復燃時快速灌水」。

網友當天下午在內湖地區發現疑似林志穎的Model X被載往內湖特斯拉公司，照片可見該車車頭已不見，車身留下驚悚燒焦痕。（翻攝自臉書社團「Tesla Taiwan 特斯拉 台灣」）

林志穎駕駛的特斯拉model x今上午10點50分從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，車速雖不快，但車輛在迴轉後卻「突然右偏」撞向機車分隔島著火。（翻攝照片）

林志穎駕駛的特斯拉model x今上午10點50分從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，車速雖不快，但車輛在迴轉後卻「突然右偏」撞向機車分隔島著火。（翻攝照片）

林志穎駕駛的特斯拉model x今上午10點50分從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，車速雖不快，但車輛在迴轉後卻「突然右偏」撞向機車分隔島著火，一旁民眾見狀上前將林志穎父子拉出車外，林志穎一度意識模糊無法說話，手臂還疑似脫臼骨折，副駕駛座的兒子臉部擦傷，均送往林口長庚醫院。

事發照片、影片陸續曝光，林志穎當下滿臉血倒在地上，兒子則被抱上救護車，特斯拉疑似安全氣囊爆開遭造成林傷勢不輕，車輛隨後起火燃燒，價值400萬的特斯拉幾乎被燒到僅剩骨架、車頭不見；長庚隨後證實林志穎父子2人正在接受治療，林的太太及家人在醫院陪伴。