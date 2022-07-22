證交所今（22）日表示，接獲自行車零件廠久裕興業科技（4559）函知，撤回其股票上市申請案。

久裕興來函指出，該公司於今（111）年6月30日申請股票上市，基於近期資本市場環境及上市作業時程，擬先行撤回股票上市申請案。