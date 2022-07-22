微風年度時尚盛事「南山之夜」就在今（22日）正式登場，今年以「INFINITE COSMOS Night」極綻星際之夜為主題，由在韓出道的男團C.T.O表演開場，微風南山店長高德璇、微風南山副店長羅大為再掀開紅毯序幕，一眾明星也呼應主題，穿戴起重點時尚品牌Cody Sanderson的飾品陸續登上紅毯，以及李玉璽久違獻唱後，最後壓軸再由潮流銀飾品牌創意總監Cody Sanderson、與兒子Brandon Sanderson，遠從美國來台，與「南山之夜」封面女神郭源元一起親自登場。

微風年度時尚盛事「南山之夜」上，微風旗下藝人宋蘋恩也穿起了浪凡如銀河極燦的銀色禮服，配上Cody Sanderson的星星髮飾亮相。（粘耿豪攝）

微風旗下藝人佟凱玲身穿浪凡性感露背大紅長禮服，露出長腿相當搶眼。（粘耿豪攝）

高德璇就表示，今年上半年微風南山的業績就因由精品拉提，達到30%成長，加上超市的熟食加入、自煮風氣的興起，超市也有著27%的業績成長。而今年的「南山之夜」既然以「INFINITE COSMOS Night」極綻星際之夜為主題，微風旗下藝人宋蘋恩也穿起了浪凡如銀河極燦的銀色禮服，配上Cody Sanderson的星星髮飾亮相，而拐拐則穿上性感的桃紅色緞面西裝套裝，以Cody Sanderson的項鍊作雙層搭配，展現燦夜主題。

網拍女神拐拐穿上性感的桃紅色緞面西裝套裝，以Cody Sanderson的項鍊作雙層搭配，出席微風年度時尚盛事「南山之夜」。（粘耿豪攝）

李玉璽於微風年度時尚盛事「南山之夜」上久違獻唱，身穿浪凡印花拼接襯衫，配上全新的長髮造型亮相。（粘耿豪攝）

而今年的「南山之夜」除了帶來了眾星雲集的紅毯，現場還有獨一無二、來自1960年墜落於澳洲西部，灶神星的完整「鈣長輝長無粒隕石」獨家展示，完美配合極綻星際之夜的風格，1樓更將有時尚DJ Mai孫麥傑在現場為大家帶動氣氛，還網羅了北中南超人氣的糯夫米糕、桃城豆花、TERRA土然各式超人氣美食，而明星也齊聚在微風南山2樓的Cody Sanderson，創意總監也分享到，店中不僅推出了台灣限定款的新品，更希望台灣店也能像台灣人、事、物一樣，為消費者帶來溫暖的溫度，照顧到每一位的消費者。

「南山之夜」封面女神郭源元身穿miu miu全新露背粉紅套裝，出席微風年度時尚盛事「南山之夜」。（粘耿豪攝）