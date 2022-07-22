大陸女星金靖是罕見的新生代喜劇演員，從在一些綜藝節目像是「跑龍套」，直到參加《歡樂喜劇人》第五季開始受關注，可愛外貌卻願意說著搞笑脫口秀，因此被不少粉絲讚「喜劇女神」；未料人紅是非多，金靖遭指控脾氣差還會打罵助理，最近她透露助理犯錯只會扣錢從不罵闢謠，沒想到下場被檢討批評是「金扒皮」。

新生代喜劇女神金靖今（22日）中午在微博發文，她本來想透過分享前段時間在萬寧的心情，順便闢謠遭網友指控她私下脾氣很差，還會打罵助理；金靖表示得知這些流言蜚語時很生氣，但她強調人生目標是要成為快樂天使，所以特別討厭這種誤會。

金靖被網友轟是「金扒皮」後，馬上刪留言，解釋之後有以別的方式把錢還給助理。(圖/ 摘自金靖微博)

粉絲看到她有感而發的一席話，也很贊同說「姐姐怎麼可能脾氣不好」，她本人也在底下說自己從不罵助理，對方犯錯就扣錢「一次扣一千（人民幣，約新台幣四千元）」，她覺得比罵人還管用，還相當自豪地說，「扣個大概五千塊（人民幣，約新台幣兩萬元）後就很少犯錯了，真的很love and peace」。

豈料，這個方法非但沒讓她成功闢謠，反而和大票網友槓上，許多人都好奇助理一個月薪資能有多少，被這樣扣錢，最後實際能拿多少用想的就很心酸，更質疑金靖作法已經觸動勞動法；沒想到金靖當下急刪留言，更解釋她在過年期間有把扣助理的錢「五倍奉還」給她，也謝謝網友們指教。