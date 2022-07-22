《空軍雜誌》（Air Force Magazine）21日報導，波音公司（Boeing）宣布，已開始為美國空軍的F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機加裝AN/ALQ-250「鷹式主／被動警告暨生存系統」（EPAWSS）；該電戰系統最早被安裝在F-15EX上，確保相對缺乏匿蹤設計的4代機，未來面對中國大陸先進防空武器時仍具備一定的生存能力。

報導指出，波音已開始在該公司位於德州聖安東尼奧（San Antonio）的廠區，為頭2架美國空軍F-15E安裝EPAWSS電戰系統；波音還表示，首批將共有43架F-15E接收EPAWSS。

《空軍雜誌》表示，F-15E製造商波音與EPAWSS生產者貝宜系統（BAE Systems）簽署的首份低速量產（LRIP）合約價值5800萬美元（約新台幣17.3億元），預計今年內簽署第2份LRIP合約、2023年進入全速量產（FRP）階段。

美國空軍計畫為所有現役的217架F-15E加裝EPAWSS，預定新生產的144架F-15EX，則會自出廠開始便擁有該系統；不過F-15EX目前面臨不確定的命運，因為在成本與經費考量下，該軍種可能將總產量減少至80架。

美國空軍尚未公開太多EPAWSS的資訊，但可確定其是一種能夠探測、定位並干擾敵方雷達的電戰系統，讓波音聲稱EPAWSS是對F-15生存能力的「革命性升級」，確保該型戰機未來仍能穿透敵方先進防空火網。

F-15EX先前參與「北方邊緣2021」（Northern Edge 2021）演習時，美軍測試官員還表示，由於EPAWSS能主動對敵方系統進行電戰反制（ECM），與F-35匿蹤戰機的AN/ASQ-239電戰系統配合，能進一步干擾對手感測器，讓F-22和F-35更難被發現。