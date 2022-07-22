《月光光新慌慌：萬聖殺》海報。（UIP提供）

《月光光新慌慌：萬聖殺》精彩預告 。（UIP提供）

45年前，影史最受好評與最受尊崇恐怖片電影系列《月光光心慌慌》於2018年重啟，推出《月光光新慌慌》打破了票房紀錄，成為這個電影系列最賣座的系列電影，也創下由女性演員主演的恐怖片全新首週末票房紀錄。

時隔4年，系列電影即將迎來史詩般的驚懼結局，《月光光新慌慌：萬聖殺》將在近期與等待多時的影迷見面。影壇巨星潔美李寇蒂斯再度回歸，最後一次演出洛莉史特羅德這個經典角色，這是影史上恐怖片第一個「倖存女孩」角色，也開啟了潔美李寇蒂斯從影之路。她至今已經飾演洛莉史特羅德這個角色超過40年，是影史最歷久彌新的角色之一。

《月光光新慌慌：萬聖殺》一片中發生恐怖事件的四年後，洛莉和她的外孫女愛麗森（安蒂瑪提查克 飾）住在一起，並且正在完成她的回憶錄。殺人魔麥克邁爾斯自從上次大開殺戒之後就消失無蹤，而洛莉這幾十年來一直活在麥克邁爾斯的恐怖陰影下，她受到的心理創傷以及報復心態也左右了她的人生，但是她決定放下長久以來的恐懼和憤怒，終於學會擁抱人生、享受生活。

但是當一名年輕男子柯瑞康寧漢遭到指控殺害他當保姆的一名男童時，就引發了一連串的暴力和恐怖事件，迫使洛莉和她無法掌控的邪惡力量展開一場終極大戰，試圖永遠消滅麥克邁爾斯這個惡靈。

《月光光新慌慌：萬聖殺》一片的演員陣容包括再度回歸飾演法蘭克霍金斯警官的威爾派頓、飾演琳賽華勒斯的凱爾理查茲以及飾演惡靈的詹姆斯裘德寇特尼。製片是馬列克艾卡德、傑森布倫和比爾布拉克；執行製片則包括約翰卡本特、潔美李寇蒂斯、丹尼麥克布萊德、大衛高登格林、萊恩弗萊曼、萊恩圖瑞克、安德魯戈洛夫、湯姆札卓以及克里斯多夫華納。

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《月光光新慌慌：萬聖殺》精彩預告 。（UIP提供）