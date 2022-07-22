法務部今天公布檢察官人事調整案，牽動154人，包括二審主任檢察官3人，二審檢察官24人，一審主任檢察官56人，一審檢察官71人；人事異動8月31日生效。

法務部核定調動名單如下：

一、二審主任檢察官調動部分計3人：

1.台灣高等檢察署台南檢察分署主任檢察官方娜蓉調派為台灣高等檢察署高雄檢察分署主任檢察官。

2.台灣高等檢察署檢察官王金聰調升為台灣高等檢察署主任檢察官。

3.台灣高等檢察署檢察官張秋雲調升為台灣高等檢察署台南檢察分署主任檢察官。

二、二審檢察官調動部分計24人：

1.台灣高等檢察署台中檢察分署檢察官林綉惠調派為台灣高等檢察署檢察官。

2.福建高等檢察署金門檢察分署檢察官王盛輝調派為台灣高等檢察署檢察官。

3.法務部行政執行署士林分署分署長莊俊仁回任台灣高等檢察署檢察官。

4.台灣高等檢察署檢察官謝志明調派為台灣高等檢察署台中檢察分署檢察官。

5.台灣高等檢察署檢察官林彥良調派為台灣高等檢察署台中檢察分署檢察官。

6.台灣高等檢察署檢察官郭靜文調派為台灣高等檢察署台中檢察分署檢察官。

7.法務部行政執行署桃園分署分署長戴東麗調升台灣高等檢察署檢察官。

8.台灣台中地方檢察署主任檢察官調本部檢察司辦事林映姿調升台灣高等檢察署檢察官。

9.台灣士林地方檢察署襄閱主任檢察官張紜瑋調升台灣高等檢察署檢察官。

10.台灣桃園地方檢察署襄閱主任檢察官趙燕利調升台灣高等檢察署檢察官。

11.台灣台中地方檢察署主任檢察官洪淑姿調升台灣高等檢察署檢察官。

12.台灣台北地方檢察署主任檢察官黃冠運調升台灣高等檢察署檢察官。

13.台灣台北地方檢察署主任檢察官張智堯調升台灣高等檢察署檢察官。

14.台灣台北地方檢察署主任檢察官呂建興調升台灣高等檢察署檢察官。

15.台灣台北地方檢察署主任檢察官樊家妍調升台灣高等檢察署檢察官。

16.台灣新北地方檢察署主任檢察官黃彥琿調升台灣高等檢察署檢察官。

17.台灣台南地方檢察署襄閱主任檢察官林仲斌調升台灣高等檢察署檢察官。

18.台灣台北地方檢察署襄閱主任檢察官陳玉萍調升台灣高等檢察署檢察官。

19.台灣台北地方檢察署主任檢察官陳韻如調升台灣高等檢察署檢察官。

20.台灣台中地方檢察署襄閱主任檢察官卓俊忠調升台灣高等檢察署檢察官。

21.台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成調升台灣高等檢察署檢察官。

22.台灣高雄地方檢察署主任檢察官劉穎芳調升台灣高等檢察署檢察官。

23.台灣嘉義地方檢察署主任檢察官蔡英俊調升台灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察官。

24.台灣橋頭地方檢察署襄閱主任檢察官王柏敦調升福建高等檢察署金門檢察分署檢察官。

三、一審主任檢察官調動部分計56人：

1.台灣屏東地方檢察署主任檢察官陳怡利調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官並以新職調本部檢察司辦事。

2.台灣宜蘭地方檢察署主任檢察官梁光宗調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

3.台灣基隆地方檢察署主任檢察官李彥霖調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

4.台灣桃園地方檢察署主任檢察官調本部檢察司辦事郭進昌調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

5.台灣桃園地方檢察署主任檢察官調本部檢察司辦事高一書調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

6.台灣新北地方檢察署主任檢察官黃育仁調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官並以新職調本部檢察司辦事。

7.台灣士林地方檢察署主任檢察官調本部檢察司辦事林彥均調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官仍以新職調本部檢察司辦事。

8.台灣基隆地方檢察署主任檢察官陳映蓁調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

9.台灣桃園地方檢察署主任檢察官周芝君調派為台灣士林地方檢察署主任檢察官。

10.台灣花蓮地方檢察署主任檢察官陳貞卉調派為台灣士林地方檢察署主任檢察官。

11.台灣基隆地方檢察署主任檢察官楊景舜調派為台灣新北地方檢察署主任檢察官。

12.台灣桃園地方檢察署主任檢察官賴建如調派為台灣新北地方檢察署主任檢察官。

13.台灣桃園地方檢察署主任檢察官劉文瀚調派為台灣新北地方檢察署主任檢察官。

14.台灣澎湖地方檢察署主任檢察官黃偉調派為台灣新北地方檢察署主任檢察官。

15.台灣新竹地方檢察署主任檢察官葉益發調派為台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

16.台灣雲林地方檢察署主任檢察官陳淑蓉調派為台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

17.福建連江地方檢察署主任檢察官黃振倫調派為台灣新竹地方檢察署主任檢察官。

18.台灣苗栗地方檢察署主任檢察官鄭葆琳調派為台灣台中地方檢察署主任檢察官。

19.台灣南投地方檢察署主任檢察官謝志遠調派為台灣台中地方檢察署主任檢察官。

20.台灣新北地方檢察署主任檢察官蕭擁溱調派為台灣台中地方檢察署主任檢察官。

21.台灣桃園地方檢察署主任檢察官洪國朝調派為台灣台中地方檢察署主任檢察官。

22.台灣新竹地方檢察署主任檢察官高如應調派為台灣彰化地方檢察署主任檢察官。

23.台灣桃園地方檢察署主任檢察官朱啟仁調派為台灣雲林地方檢察署主任檢察官。

24.台灣雲林地方檢察署主任檢察官姜智仁調派為台灣嘉義地方檢察署主任檢察官。

25.台灣橋頭地方檢察署主任檢察官黃淑妤調派為台灣台南地方檢察署主任檢察官。

26.台灣屏東地方檢察署主任檢察官蔡明達調派為台灣台南地方檢察署主任檢察官。

27.福建金門地方檢察署主任檢察官李仲仁調派為台灣台南地方檢察署主任檢察官並以新職調本部檢察司辦事。

28.台灣台南地方檢察署主任檢察官黃莉琄調派為台灣高雄地方檢察署主任檢察官。

29.台灣屏東地方檢察署主任檢察官陳建州調派為台灣高雄地方檢察署主任檢察官。

30.台灣台東地方檢察署主任檢察官謝長夏調派為台灣橋頭地方檢察署主任檢察官。

31.台灣屏東地方檢察署主任檢察官張志杰調派為台灣橋頭地方檢察署主任檢察官。

32.台灣台北地方檢察署檢察官林錦鴻調升台灣新北地方檢察署主任檢察官。

33.台灣台北地方檢察署檢察官王如玉調升台灣新北地方檢察署主任檢察官。

34.台灣新竹地方檢察署檢察官邱志平調升台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

35.台灣新北地方檢察署檢察官蔡妍蓁調升台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

36.台灣台北地方檢察署檢察官白勝文調升台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

37.台灣台中地方檢察署檢察官楊植鈞調升台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

38.台灣新北地方檢察署檢察官劉恆嘉調升台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

39.台灣雲林地方檢察署檢察官黃立夫調升台灣新竹地方檢察署主任檢察官。

40.台灣台中地方檢察署檢察官張聖傳調升台灣苗栗地方檢察署主任檢察官。

41.台灣彰化地方檢察署檢察官賴政安調升台灣南投地方檢察署主任檢察官。

42.台灣嘉義地方檢察署檢察官李鵬程調升台灣雲林地方檢察署主任檢察官。

43.台灣台南地方檢察署檢察官黃銘瑩調升台灣嘉義地方檢察署主任檢察官。

44.台灣高雄地方檢察署檢察官廖偉程調升台灣屏東地方檢察署主任檢察官。

45.台灣高雄地方檢察署檢察官鄭博仁調升台灣屏東地方檢察署主任檢察官。

46.台灣台南地方檢察署檢察官劉修言調升台灣屏東地方檢察署主任檢察官。

47.台灣南投地方檢察署檢察官張鈞翔調升台灣屏東地方檢察署主任檢察官。

48.台灣桃園地方檢察署檢察官廖榮寬調升台灣台東地方檢察署主任檢察官。

49.台灣苗栗地方檢察署檢察官廖倪凰調升台灣花蓮地方檢察署主任檢察官。

50.台灣台北地方檢察署檢察官劉怡婷調升台灣宜蘭地方檢察署主任檢察官。

51.台灣台北地方檢察署檢察官黃嘉妮調升台灣基隆地方檢察署主任檢察官。

52.台灣台北地方檢察署檢察官陳照世調升台灣基隆地方檢察署主任檢察官。

53.台灣桃園地方檢察署檢察官周欣蓓調升台灣基隆地方檢察署主任檢察官。

54.台灣橋頭地方檢察署檢察官蘇恒毅調升台灣澎湖地方檢察署主任檢察官。

55.台灣士林地方檢察署檢察官劉建志調升福建金門地方檢察署主任檢察官。

56.台灣桃園地方檢察署檢察官廖晟哲調升福建連江地方檢察署主任檢察官。

四、一審檢察官（含試署、候補檢察官）調動部分計71人：

1.台灣高等檢察署檢察官李豫雙調派為台灣台北地方檢察署檢察官。

2.台灣高等檢察署檢察官陳佳秀調派為台灣台北地方檢察署檢察官。

3.台灣高等檢察署檢察官吳廣莉調派為台灣台北地方檢察署檢察官。

4.台灣高等檢察署檢察官陳孟黎調派為台灣台北地方檢察署檢察官。

5.台灣高等檢察署檢察官蕭方舟調派為台灣台北地方檢察署檢察官。

6.台灣高等檢察署檢察官陳淑雲調派為台灣台北地方檢察署檢察官。

7.台灣高等檢察署檢察官古慧珍調派為台灣台北地方檢察署檢察官。

8.台灣高等檢察署檢察官黃珮瑜調派為台灣台北地方檢察署檢察官。

9.本部檢察司副司長李濠松回任台灣台北地方檢察署檢察官，並調最高檢察署訴訟組辦事。

10.台灣新北地方檢察署姜長志調派台灣台北地方檢察署。

11.台灣台中地方檢察署借調本部司法官學院辦事游欣樺調派台灣台北地方檢察署。

12.台灣新北地方檢察署調本部法制司辦事謝祐昀調派台灣台北地方檢察署仍以新職調本部法制司辦事。

13.台灣桃園地方檢察署陳師敏調派台灣台北地方檢察署。

14.台灣新北地方檢察署陳玟瑾調派台灣台北地方檢察署。

15.台灣屏東地方檢察署廖維中調派台灣台北地方檢察署。

16.台灣屏東地方檢察署施柏均調派台灣台北地方檢察署。

17.台灣新北地方檢察署吳子新調派台灣台北地方檢察署。

18.台灣新北地方檢察署方心瑜調派台灣台北地方檢察署。

19.台灣士林地方檢察署郭千瑄調派台灣台北地方檢察署。

20.台灣新北地方檢察署陳雅詩調派台灣台北地方檢察署。

21.台灣新北地方檢察署陳怡君調派台灣台北地方檢察署。

22.台灣士林地方檢察署主任檢察官陳銘鋒調派為台灣士林地方檢察署檢察官。

23.台灣新北地方檢察署調台灣高等檢察署辦事卓俊吉調派台灣士林地方檢察署。

24.台灣新北地方檢察署蔡景聖調派台灣士林地方檢察署。

25.台灣桃園地方檢察署劉昱吟調派台灣士林地方檢察署。

26.台灣桃園地方檢察署吳建蕙調派台灣士林地方檢察署。

27.台灣高等檢察署檢察官孟玉梅調派為台灣新北地方檢察署檢察官。

28.台灣高等檢察署檢察官謝宗甫調派為台灣新北地方檢察署檢察官。

29.台灣桃園地方檢察署黃鈺斐調派台灣新北地方檢察署。

30.台灣桃園地方檢察署林鈺瀅調派台灣新北地方檢察署。

31.台灣桃園地方檢察署林佳勳調派台灣新北地方檢察署。

32.台灣橋頭地方檢察署廖姵涵調派台灣新北地方檢察署。

33.台灣基隆地方檢察署藍巧玲調派台灣新北地方檢察署。

34.台灣屏東地方檢察署鄭存慈調派台灣新北地方檢察署。

35.台灣基隆地方檢察署陳力平調派台灣新北地方檢察署。

36.台灣高等檢察署檢察官何嘉仁調派為台灣桃園地方檢察署檢察官。

37.台灣基隆地方檢察署林姿妤調派台灣桃園地方檢察署。

38.台灣新北地方檢察署郝中興調派台灣桃園地方檢察署。

39.台灣台中地方檢察署主任檢察官張文傑調派為台灣苗栗地方檢察署檢察官。

40.台灣高等檢察署台中檢察分署檢察官黃裕峯調派為台灣台中地方檢察署檢察官。

41.台灣高等檢察署檢察官劉俊杰調派為台灣台中地方檢察署檢察官。

42.法務部行政執行署彰化分署分署長謝道明回任台灣台中地方檢察署檢察官。

43.台灣南投地方檢察署黃慧倫調派台灣台中地方檢察署。

44.台灣屏東地方檢察署黃彥凱調派台灣台中地方檢察署。

45.台灣新北地方檢察署楊雅婷調派台灣台中地方檢察署。

46.台灣台北地方檢察署趙維琦調派台灣台中地方檢察署。

47.台灣屏東地方檢察署郭姿吟調派台灣台中地方檢察署。

48.台灣雲林地方檢察署王宥棠調派台灣台中地方檢察署。

49.台灣雲林地方檢察署周至恒調派台灣台中地方檢察署。

50.台灣橋頭地方檢察署黃楷中調派台灣台中地方檢察署。

51.台灣苗栗地方檢察署簡泰宇調派台灣彰化地方檢察署。

52.台灣南投地方檢察署鄭文正調派台灣彰化地方檢察署。

53.台灣台中地方檢察署徐雪萍調派台灣彰化地方檢察署。

54.台灣桃園地方檢察署劉建良調派台灣雲林地方檢察署。

55.台灣屏東地方檢察署黃薇潔調派台灣雲林地方檢察署。

56.台灣嘉義地方檢察署主任檢察官王輝興調派為台灣嘉義地方檢察署檢察官。

57.台灣南投地方檢察署黃天儀調派台灣嘉義地方檢察署。

58.台灣高等檢察署台南檢察分署檢察官柯怡伶調派為台灣台南地方檢察署檢察官。

59.台灣士林地方檢察署黃睦涵調派台灣台南地方檢察署。

60.台灣桃園地方檢察署楊尉汶調派台灣台南地方檢察署。

61.台灣桃園地方檢察署林曉霜調派台灣台南地方檢察署。

62.台灣屏東地方檢察署翁逸玲調派台灣台南地方檢察署。

63.台灣高等檢察署檢察官朱婉綺調派為台灣高雄地方檢察署檢察官。

64.台灣高雄地方檢察署主任檢察官洪瑞芬調派為台灣高雄地方檢察署檢察官。

65.台灣橋頭地方檢察署彭斐虹調派台灣高雄地方檢察署。

66.台灣橋頭地方法院法官廖華君調派為台灣橋頭地方檢察署檢察官。

67.台灣台南地方檢察署謝欣如調派台灣橋頭地方檢察署。

68.台灣屏東地方檢察署莊承頻調派台灣橋頭地方檢察署。

69.台灣台中地方檢察署尤開民調派台灣花蓮地方檢察署。

70.台灣台北地方檢察署陳思荔調本部法制司辦事。

71.台灣台北地方檢察署許祥珍調最高檢察署訴訟組辦事。（編輯：張銘坤）1110722