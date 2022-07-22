日本17歲寫真女優菊地姬奈，未成年卻帶著輕熟女魅力，身高159公分，擁有F罩杯傲人胸器，本身並未刻意設限尺度大小，社群經常貼出福利美照，提供給大批粉絲欣賞品味，至今IG坐擁8萬粉絲，算是小有知名度，近來推出數位寫真，貼出不少張宣傳預覽圖，不僅擺拍姿勢性感、比基尼泳裝又超級養眼。

先前，菊地姬奈曾經說過，自己是「早安少女組」的粉絲，經媽媽鼓勵下鼓起勇氣參加試鏡選拔，儘管在2輪中落選，仍被星探一眼相中挖掘，並於15歲時成功踏入演藝圈活動，近期菊地姬奈專注更新社群，不少人就注意到，她出道過後胸圍升級不少，原本只有D罩杯、現今官方資料卻寫上F罩杯。

翻開菊地姬奈IG中，可以看見她經常挑戰大尺度拍攝，原本出道初期還只是蕾絲洋裝、水手學生服、女僕裝等穿著，便足夠撩動粉絲的內心，哪料後來衣服越穿越少，甚至敢穿上比基尼拍美照給人欣賞，不僅超性感又超有氣質，因此去年便挾帶著這般氣勢，出版首本寫真集，如今再推新作令人期待。

在她寫真集貼出的預覽圖中，身上衣服全部脫光，只穿上一件件火辣比基尼給粉絲觀賞，並且泳裝裡的胸衣和小可愛，製作得都超小片，使得她幾乎全身上下都曝光在大眾視線當中，早些日子，菊地姬奈曾經穿著火紅色比基尼，側身躺在滾燙海邊地上，在艷陽照射下露出雪白好身材，F級雙峰更是誘人。