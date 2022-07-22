記憶體模組廠威剛科技（3260）今日於亞洲評價最高的CSR大獎-AREA亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards）頒獎典禮中，以「持續洞察社會需求，引領美好未來」獲頒「社會公益發展獎」，這是威剛自2020到2022年第三度獲得AREA獎項肯定。

威剛科技董事長陳立白表示，很榮幸第三度獲得亞洲企業社會責任獎的肯定，威剛除本業經營外，持續關注兒童與青少年教育、關懷偏鄉弱勢及罕見疾病的病友，更大幅投入智慧醫療，攜手尖端醫療院所，協助提升全民防疫量能，未來，威剛將持續推動科技創新未來，成為讓愛傳出去的源頭，實踐『以人為本、回饋社會』的永續願景。

過去兩年全球受Covid-19疫情影響，威剛深知關鍵時刻，醫護人員更是身兼重任。秉持「以科技為人類的智慧生活帶來改變」之理念，攜手新竹台大醫院，共同研發「C-Rob智慧自主移動機器人（C-Rob Autonomous Mobile Robot，C-Rob AMR）」。

期以智慧醫療減輕醫護人員工作，提升醫療效能，為實現流行性疾病預防與治療的願景，威剛以行動展現支持，捐助防疫基金予台北醫學大學附設醫院，期透過跨界合作，聯手加強台灣的醫療保健和疾病預防。

為感謝為大眾不眠不休貢獻心力的消防與醫護人員，威剛期待透過自身力量，拋磚引玉，號召更多民間力量投入參與社會公益，從各個面向為社會盡一份之力。2021年，威剛不僅捐贈台中童綜合醫院新型救護車與電動三輪車，更捐贈消防警備車予台中市政府，多管齊下協助市政防災，提升整體救護能量。

威剛推動防疫新生活不遺餘力，更從同仁的健康關懷著手，推出「安心上班計畫」，持續提供全體員工口罩、快篩、面罩等防疫物資，以行動建構防疫網路。