國安基金宣布進場，搭配台積電法說展望持續看俏，台股展開跌深反彈，特別是中小型股為主的上櫃市場，這波底部反彈力道較上市強勁，投信法人建議，中小型股性波動大、適合定期定額，投資人可趁現階段分批加碼店頭基金，迎接台股築底反彈行情。

新光店頭基金經理人鄭君楠表示，國際原物料價格回落，通膨可能年底趨緩，加上美股第二季企業獲利不俗，帶動長線資金重返跌深科技股掏金。

台股這波底部反彈迄今，櫃買指數漲幅10.44％，上市指數上漲7.24％，代表上櫃的櫃買指數反彈力道強勁，顯見有基本面前景、跌深具投資價值的中小型股，股價開始活繃亂跳，建議透過台股基金主動選股，更能掌握這波台股反彈利基。

根據Lipper統計，下半年以來，績效表現最好的前10檔台股基金，主要集中在一般型有6檔，科技型2檔、上櫃型1檔及指數型1檔，對於專注基本面選股的台股基金來說，下半年以來績效已經開始鳴槍起跑，以店頭市場來說，目前櫃買指數漲勢較上市強勁，而國內6檔上櫃基金中，又以新光店頭基金下半年以來績效名列第一。

鄭君楠認為，近期美科技指數表現佳，加上下半年大陸可望推出包含基建、消費電子、汽車等多項刺激消費政策，直接帶旺台灣電子供應鏈第三季股價表現。

另從產業面來看，手機、筆電等終端需求疲弱，雖然台灣多數電子廠第三季業績旺季不旺，但伺服器、電動車、網通、低軌衛星等市場仍持續強勁，以伺服器來看，長期可望隨全球AI(人工智慧)市場成長而直接受惠，電動車方面，因應世界各國最新環保法規，電動車帶旺車用導體發展，其中，又以ADAS(先進駕駛輔助系統)、HPC(高效能運算)發展速度最快，國內研究機構紛紛看好HPC成長動能，車用HPC更極具爆發潛力。

根據Gartner預估，未來電動車供應鏈中，HPC從2021年到2026年的每年平均複合成長率(CAGR)高達163.1％，其中，車用HPC涵蓋商機包括：高性能多核晶片、車載作業系統、複雜軟體系統、高速及低延遲通訊、功能安全、資訊安全、OTA(即時線上韌體更新)等多項複雜技術，成長潛力最大，不僅成各家車廠兵家必爭之地，也開闢台灣ICT(資訊與通訊)產業下一個新藍海市場，並不受外在景氣衰退影響，值得投資人關注。