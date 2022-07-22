觀察近一季全球股市表現，其中以大陸的深圳綜合指數上漲25.26％表現最佳，其次為深圳成份22.42％、俄羅斯17.52％、上海綜合13.62％；陸股的好表現連帶投信發行的大中華基金績效也相當亮麗。

統計投信發行的608檔海外股票基金近一季績效表現，名列前茅的都是大中華基金，其中群益中國新機會基金以13.6％漲幅居所有海外基金之冠，也是市場上唯一一檔績效漲逾一成的海外股票基金，表現可圈可點。

群益投信表示，歷經過4、5月的疫情封控後，6月大陸迎來經濟景氣大幅反彈。製造業PMI指數續升0.6個百分點至50.2％，重新回到景氣擴張區。主要分項中，新訂單、生產指數雙雙反彈至50之上，供需同步轉好，是主要的貢獻來源。

從這一視角來看，景氣轉好的程度可能高於實際感受。現階段大中華股市仍處於相對低檔，想逢低參與大陸中長線成長契機，卻尚未進場的投資人，若投資人投資屬性趨向保守，可以定額方式進場投資；至於投資屬性較為積極的投資人，可運用手頭上短期內用不到的閒置資金，單筆布局大中華基金。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，大陸官方6月製造業PMI反彈至50.2，較5月回升0.6個百分點，重回榮枯線上。6月服務業PMI指數強彈至54.3。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，雖然海外市場大幅波動會對大陸股市帶來負面情緒傳染壓力及階段性擾動，如4月人民幣大幅貶值曾引發外資流出，不過隨著疫情防控放鬆及經濟復甦，資金流動及人民幣匯率趨於穩定，4月下旬以來，大陸股市體現了相對於美股的獨立行情。資金尋找美歐貨幣緊縮趨勢下的負相關資產，大陸股市或是選擇之一。

投資策略方面，大陸境內的關鍵趨勢產業，受大陸科技自主與創新政策的受惠程度最高，產業聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和和數位服務等，多為帶動未來大陸成長的關鍵趨勢產業，特別是景氣佳的新能源及電動車行業。