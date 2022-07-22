惠譽信評22日指出，由於通膨持續延長、和美國聯準會貨幣緊縮政策力道加大，6月起全面下調經濟成長預測，日益嚴峻的多重挑戰，經濟衰退威脅加大，並擴散為全球信貸環境的前景惡化。

惠譽總經研究團隊每季重新評估市場的主要風險，作為未來兩年評等投資組合的參考。針對2022年第三季，團隊將主要風險更新為五大項：一、經濟衰退概率增加，二、新興市場的脆弱性，三、資產價格調整再度擴大並拖累其它領域，四、通膨衍生為衝擊消費者的需求，五、中國大陸的風險擴大到整體經濟增長的放緩。

針對經濟衰退機率提高部份，該團隊指出，「只要俄烏戰爭繼續下去，歐元區勢將走向經濟衰退」，單是俄羅斯天然氣能否順利對歐洲市場供應，就是近期的最大潛在風險之一，而且會擴大為敏感行業的增長疲軟、以及融資條件收緊的風險，「重要的是，這些風險已經開始顯現了。」

惠譽針對293個行業重新評估前景展望，找出信貸條件因此惡化標的。惠譽點名，新興市場債務、全球抵押貸款部位、房地產市場，這些標的均會受到利率上升和高通膨的直接影響，行業的實際收益出現減損，導致經營狀況惡化。

新興市場正走向疫後的複甦期，惠譽提醒，卻面臨融資條件收緊和供應鏈中斷的壓力，糧食和能源不安全的加劇，擴大衝擊到各國的財政表現。以中國大陸為例，防疫封控措施影響經濟活動，惠譽最新將2022年中國大陸經濟增長預測大幅下調至3.7％，而房地產市場的金流問題更成為政策棘手之處。

惠譽分析，大陸長期停工大樓開發商停貸數量上升，會削弱銀行資產產，雖然大部分受評銀行的資訊揭露，已被認定為逾期貸款之受影響房貸，佔個人房貸餘額不到0.01％，但如果停貸事件升級，可能帶來廣泛且嚴重的經濟和社會影響。官方或出面干預以防止停貸潮範圍擴大及蔓延至大城市，將考驗銀行系統穩定性並加劇房企的流動性壓力。