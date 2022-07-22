中華職棒相隔6年重返風城，翻新後的新竹棒球場湧入滿場10000名觀眾，主隊味全龍打線卻遭富邦悍將王牌投手江少慶壓制，客隊打線則在7局上突破龍投鋼龍封鎖，靠5棒戴培峰的二壘打先馳得點。終場富邦以1比0力克味全龍，在下半季旗開得勝，也中止難堪的對戰10連敗。

味全龍上半季能打出5成以上勝率，富邦可說貢獻良多，龍光對悍將就拿下14勝（另1敗），占了該隊近半勝場（31勝）。

富邦悍將戴培峰在7局上擊出右外野二壘打，敲進新竹棒球場改建啟用後的首分打點。（中央社）

今天龍隊開箱新主場，前6局鋼龍與江少慶上演投手戰，均未失分，但7局上鋼龍保送首名打者林益全，接著戴培峰擊出右外野二壘打，護送代跑莊韋恩回到本壘，打破0比0僵局。最後鋼龍投完7局退場，投出三振與四死球各3，被敲3安失掉1分。

江少慶先發6局雖然投出兩次觸身球，也有兩次四壞保送，不過僅讓龍隊擊出零星兩安，並送出5張老K，中止個人連5場失分紀錄。江少慶上次先發無失分是5月6日對陣樂天桃猿，這次有牛棚富藍戈、歐書誠、曾峻岳接力守成，順利拿下個人本季第2勝。