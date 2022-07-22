前途和愛情，哪個更重要？有人選擇了前者，帶著不捨或狠心，離開了曾經很喜歡的人；有人選擇了後者，放棄了美好前程，跟喜愛的人廝守。星座運勢網站「摘星工廠」發文分享，雙魚座、天蠍座、水瓶座的人，把愛情看得比前途還重要。

▍雙魚座

前途和愛情，雙魚直覺會先選擇愛情！畢竟，雙魚是典型的「愛情至上主義者」，沒了愛情，再輝煌的前程都無法讓雙魚真正快樂，為了過上自己想要的生活，雙魚真要選擇，就會選擇跟愛的人廝守在一起，相依相偎相扶相持，白頭到老。

▍天蠍座

都說天蠍的愛極端而熱烈，事實的確如此！光明的前程，誰不心動？天蠍也不例外，但心動歸心動，天蠍還是會堅定信念，跟愛的人相依相守，一路相伴走到最後，在他們看來，美好的前程固然重要，但愛的人只有一個，失去了就再也尋不回來，而前程這東西可以另外找，重新創造。

▍水瓶座

水瓶對物質生活不是那麼看重，更喜歡把精神世界裝扮得五彩繽紛，把空虛的心靈充盈著美好幸福，在這樣的觀念影響下，一個是似錦前程，一個是珍貴愛情，水瓶會選擇後者！光明的前程或許意味著優渥的物質生活，但如果代價是要放棄真愛，水瓶可不樂意，跟愛人一起闖蕩雲遊，那才叫生活！