由亞洲企業商會(Enterprise Asia)舉辦的亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Entrepreneurship Award AREA)得獎名單近日公布，今年共有19國、逾260項專案參與，遠雄人壽以「永續報告書」及「愛無限-弱勢扶助計畫」角逐，榮獲「社會公益發展獎」及「企業永續報告獎」兩大獎項肯定，無論是獲獎數或評比績效皆優於同業，顯見品牌永續影響力已獲評審團高度認可且享譽國際。

AREA亞洲企業社會責任獎素有「永續諾貝爾獎」美譽，已連續舉辦11屆，亦為亞洲地區評價最高的企業社會責任獎項及永續殿堂之一，對於企業社會責任及永續發展具深遠影響力。

即將邁入30週年的遠雄人壽，持續深耕在地並落實社會公益參與，秉持金融服務業公平待客原則，提供高齡長者、身心障礙者、家庭照顧者、經濟弱勢者各族群友善金融服務及多元商品保障，如無障礙網頁、手語視訊翻譯平台、客服中心奉茶服務及微型保險、小額終老等，展現遠雄人壽公平對待每一位客戶的決心與承諾。

遠雄人壽連續4年自主發行永續報告書，2021年起參用TCFD氣候相關財務揭露建議、SASB永續會計準則等國際準則規範揭露相關資訊，並通過BSI英國標準協會第三方查證，強化資訊揭露，確保資料正確及合理性。

遠雄人壽長期關注社會弱勢、超高齡社會及氣候變遷為生態環境帶來的相關風險與衝擊，持續聚焦風險管理、永續金融、低碳運營、生態復育及綠色供應鏈等ESG面向，各項成果受到海內外專業評比機構高度肯定。

今年獲《Taiwan SIA台灣永續投資獎》永續主題投資「銀」獎，更七次入列《天下雜誌》百大金融，連續六年榮獲保險品質獎「知名度最高」優等肯定，同時獲最值得推薦、理賠服務最好優等殊榮，深獲消費者認同，彰顯遠雄人壽穩健經營、品牌傑出及永續作為等各面向卓越之績效。未來將持續兼顧環境保護、社會參與及公司治理，擴大永續影響力，並致力確保所有客戶充分享有基本權利、平等及合理便利的服務，以健康、低碳、共榮的永續發展方向，攜手更多利害關係人，共創安定幸福的未來。