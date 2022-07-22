學術刊物《科學》(Science)21日發表一篇文章標題寫著「學界汙點」，有關阿茲海默症的研究可能存在誤導，數十篇論文中使用的小鼠模型圖像明顯被編輯過。一種澱粉蛋白質(Aβ*56)被認為是誘發該症狀的關鍵，專家向研究院表明了擔憂，若證實造假，將對數十年遵循的研究方向造成巨大影響。

治療癡呆症的實驗性藥物Simufilam由美國德州製藥公司Cassava Sciences所研發，該藥主打能夠修復腦中「乙型類澱粉蛋白質Aβ」，預防聚集成斑塊，這也是引發阿茲海默症的關鍵。

2006年，美國明尼蘇達大學神經科學家西爾萬·萊斯內（Sylvain Lesné）刊登一篇關於失智症的新進程，經由遺傳多樣性的小鼠模型中，發現澱粉蛋白質Aβ斑塊是導致數以萬計毀滅性疾病的主要原因，甚至會讓大暑得到癡呆症。

然而，神經學家施拉格(Matthew Schrag)在數十篇期刊中發現研究圖像明顯被複製貼上，2021年一通電話驚醒了他，關於實驗性藥物Simufilam即將問世，若證實萊斯內的研究從頭到尾都是個幌子，那他很有可能陷入一項非法行為，賣假藥、或甚至對人體有害的藥物給癡呆症患者，也將表明長達16年的研究方向白費力氣。目前相關單位正在全力展開調查，對此並未做出任何回應。