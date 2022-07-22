美前國務卿龐佩奧9月訪台？ 外交部：沒有評論 21:322022/07/22 中時新聞網 丁世傑 、中時、 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國前國務卿龐佩奧。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關媒體報導美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）擬於本（111）年9月再度訪台事，外交部目前沒有接獲相關訊息，也沒有評論。外交部一向樂見美國友人來台交流，如果有相關進展，會適時對國人說明。 拜登犯錯了？急著反擊大陸卻忘記這件事 專家踢爆真相 時論廣場》反華中國通也轉向？（葉家興） 中美論壇社》拜習峰會？裴洛西訪台？美國意欲何為？（張文基） #龐佩奧 #國務卿 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》史普尼克危機重現？ 雷蒙多：依賴台灣晶片令人徹夜難眠 14:412022/07/22 財經 幹掉台積電？三星再砸6兆投資美國 背後卻有1心機伏筆 11:492022/07/22 財經 國戰會論壇》南海「單一文本」 美國不能搞「說話不算話」（蕭衡鍾） 00:002022/07/22 海納百川 海納百川》台海不是軍火試煉場（許弘霖） 16:142022/07/22 海納百川 美國前防長籲「男女皆兵」 最新民調結果超誇張 年輕人氣炸了 07:342022/07/22 政治 中新社東西問》美國1.5代華裔移民獨特性何在？（周敏） 13:442022/07/22 海納百川 時論廣場》美國的領袖短缺危機（趙麟） 19:272022/07/22 時論廣場 美國弱點被看透 專家痛批：拜登讓中俄有恃無恐 18:182022/07/22 國際 紐約發現小兒麻痺症病例 美國近10年來首例 13:272022/07/22 國際 《國際產業》美國掀裁員潮 7-Eleven裁撤約880人 11:302022/07/22 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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