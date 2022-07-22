有關媒體報導美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）擬於本（111）年9月再度訪台事，外交部目前沒有接獲相關訊息，也沒有評論。外交部一向樂見美國友人來台交流，如果有相關進展，會適時對國人說明。

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