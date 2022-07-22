Sandy今出席sodastream氣泡機新機體驗會。（品牌提供）

31歲的Sandy（吳姍儒）今（22日）出席連續代言3年的氣泡機新機體驗會，因二妹日前宣布懷孕喜訊，她說跟小妹第一時間得知，兩人卻同時生氣，因為二妹沒有準備任何驚喜，直接告知她們，讓她覺得很無聊，不然當姊姊的她可能會突然爆哭或開心到蹦蹦跳跳。

Sandy說現在還不知道妹妹肚裡寶寶的性別，妹妹甚至也不想辦性別揭曉派對，虧她個性平淡、低調，實在很boring。妹妹懷孕，會有被催生的壓力嗎？Sandy直言：「好煩喔，但我真的沒有想啊，因為我身上還有代言，還沒辦法有任何進展。」

她跟老公「王先生」也還沒做人計畫，羞曝小兩口仍正常地避孕，「是課本裡面會寫的、有教的喔。」不過，她仍期許35歲前能升格人母，希望生2個以上。結婚半年，Sandy稱老公沒有太大地雷，唯一不能碰的可能就是他的球鞋，笑說：「還好我們家沒有哥吉拉 。」而日常生活中，她會介意對方不能吃她的飯，「因為我喜歡吃食物的第一口。」

她還透露59歲的爸爸吳宗憲開始憂愁要被叫「外公」，她安慰他外公稱號比阿公慈祥、可愛，也認為吳宗憲之後會適應，並跟老爸呼籲：「若有大紅包的部分，請每一位都比照辦理。」如果妹妹懷的是兒子，覺得會比弟弟鹿希派優秀嗎？Sandy搞笑說：「我覺得每個人的基因都不樣，但總是混著憲哥的基因，所以總歸一句話就是『難辭其咎』。」