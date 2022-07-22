林志穎自撞「恩人視角」影片曝 他目擊喊夭壽 急下車救人

林志穎今早（22）開特斯拉載兒子行經桃園蘆竹自撞分隔島，車輛隨後起火後，1名民眾先後將兒子與林志穎救出車外，據悉該民眾是名電視台前攝影師，他說當下是林志穎兒子自行開門喊「你抱我」，而林志穎被救出後還一度想起身查看兒子，該民眾的熱心行為救了父子倆，他說「如果沒救到人，我會難過一輩子！」

據三立新聞報導，該名綽號「燒聲」的吳姓攝影師說，他當時在對向車道行駛，原本帶著太太、小孩要到蘆竹親子館，卻發現該輛特斯拉未減速，直接衝向分隔島，立即路邊停靠後前往救人，但他不會開特斯拉的門，車窗隔熱紙又太黑，不清楚裡頭狀況，正當苦惱時，副駕駛座的男童才自行開門，對他喊「你抱我」。

該攝影師說當下先把男童抱離車輛後，經過一陣摸索才把駕駛座門打開，發現林志穎蜷縮在腳踏板處，當時車頭已有火勢，他急欲把林拉走，但林的腳卡住，最後其他人合力才把人拉出，而火勢隨後也直接燒到駕駛座，他嚇說「幾秒鐘的事！」林志穎被救出後還想攙扶起身，但他說不確定是否傷及脊椎，要林躺著就好。

該名攝影師說「如果沒救到人，自己會難過一輩子！」他當下就幫忙讓林志穎的兒子打給家人，他說當下根本不知道駕駛是林志穎，林當時還一度想起身查看孩子安危，他則跟林說不要擔心，最後2人坐上救護車他才離開，目前不需要爭論誰第一時間救了林志穎父子，強調「救人不分大小，最重要的是人平安就好」。