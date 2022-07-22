今年U18亞洲盃男、女籃培訓隊及U16男、女籃年度培訓隊名單出爐，U16男籃隊率先於23日假台北市金華國中開訓，24日U18男籃及U16女籃在晧宇國際莊敬館展開集訓，U18女籃隊8月3日起在淡水國泰女籃體育館訓練。

今年度U18亞洲盃男籃賽8月21日至8月28日在伊朗德黑蘭舉辦，U18亞洲盃女籃賽9月5日至9月11日在印度班加羅爾進行，教練團經由集訓過程觀察球員近況，遴選最佳12位球員出國參賽。

U16男、女籃今年度配合政府政策未派隊參加亞洲盃，改辦理國內培訓並參加高中級組賽事，男籃隊將參加金城盃及菁英盃、女籃隊參加菁英盃，驗收集訓成果。

今年度U18及U16男、女籃培訓隊名單如下：

U18男籃培訓隊名單：總教練吳俊雄，教練陳定杰、許澤鑫，體能教練吳俊穎，運動防護員簡韶甫，培訓球員16人：葉惟捷、徐得祈、史魯齊、林子皓、劉侑儇、邱翊安、劉律世、張俊生、鄭名斈、謝銘駿、王威翔、郭俊言、陳軒、潘柏彥、馬駿颿、傅友

U18女籃培訓隊名單：總教練陳美莉，教練藍浩語、楊雅惠，體能教練洪一全，運動防護員石慧君，培訓球員16人：韓汛、宋瑞蓁、游沁樺、李恩芯、蕭豫玟、楊幸恩、蔡菀娗、黃子芸、米靖恩、邱敬恩、張聿嵐、游欣樺、劉芳瑜、蘇天心、吳佩璿、王詩涵

U16女籃培訓隊總教練時超傑，執行教練許秀勉，教練宋然診，體能教練鍾忻宸，運動傷害防護員何宣憶。培訓球員16人：葉侑璇、米都愛巴高揚、廖秀珍、陳宥縈、黃郁庭、潘陳家姍、李婕安、張映庭、陳薇涵、蔡幸霏、楊采璇、王若妍、章宸語、徐郁庭、徐子芮、許語珊

U16男籃培訓隊總教練吳正杰，教練溫志中、教練李育霖，體能教練黃奕翔，運動傷害防護員劉芃顥，培訓球員16人：陳相榮、陳均維、劉耕灝、張奇恩、林志紘、張育綸、傅雋堯、劉東勝、蔡昇峰、潘冠志、楊瀚陞、古惠元、蔡學墉、林璿霆、周佑承、張為甯