市場關注企業財報，10年期美債殖利率大降近6%，至2.73。美股周五（22日）開盤3大指數漲跌不一，道瓊工業指數一度漲逾百點，那斯達克指數下跌約0.2%。Snapchat繳出令人失望的Q2財報，股價暴跌逾34%，拖累臉書（Facebook）母公司Meta等同為社交媒體股走低。

截至台北時間21點57分，道瓊工業指數上漲75.83點（或0.24%），暫報32112.73點；那斯達克指數下跌32.87點（或0.27%），暫報12026.74點；標普500指數上漲1.25點（或0.03%），暫報4000.2點；費城半導體指數下跌30.34點（或1.04%），暫報2886.47點。

5大科技巨頭漲跌不一，谷歌跌約2.2%，Meta重挫近5.5%。SnapChat公布令人失望的Q2財報，同時拒絕提供Q3財測，股價暴跌超過34%。半導體類股跌多漲少，唯艾司摩爾小漲約0.1%，超微、輝達跌逾2%，英特爾跌超過1%，台積電ADR跌0.7%，聯電跌逾2%。