女房東張淑晶2013年起承租新北市透天厝，並隱瞞房東將房屋隔成套房出租，坑殺數十名房客，遭判刑8月定讞，去年10月遭檢警拘提到案，入監服刑。張女今年4月19日服刑期滿，但又因誣告罪判處5年6月定讞，高等檢察署在張女出獄前4天，將執行指揮書函送新北地檢署執行，張女不滿無法出獄，因此聲明異議，新北地院近期裁定駁回。

張淑晶2013年起出租套房卻制定不合理條約坑殺房客，甚至找來人頭戶假裝房客偽造租約，欺騙法院人員，遭依使公務員登載不實罪判處8月徒刑定讞。新北地檢署去年10月20日通知報到執行，未料張卻不見蹤影，檢警同日晚間將其拘提歸案，發監執行，全案原定今年4月19日執行期滿。

不過，張淑晶又因誣告房客，被一、二審法院依誣告罪判處5年6月，全案今年4月8日遭最高法院駁回上訴確定，並在同月13日函請最高檢察署執行，高檢署15日函送新北地檢署執行，檢察官也在同日將執行指揮書送至桃園女子監獄給張淑晶收受接續執行。

張淑晶認為，她4天後便可出獄，卻因接續執行無法出監，提出聲明異議。新北地院認為，判刑確定後即生執行力，與執行機關是否收受券宗或執行指揮書所附確定判決是不是正本沒有關係，新北地檢署檢察官依確定判決指揮執行，並在收受券宗後分案執行，沒有違法或不當之處，因此張女聲明異議，沒有理由，裁定駁回。