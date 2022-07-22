「八點檔女神」高宇蓁外貌亮麗又演技生動，出演過多部八點檔鄉土劇，深受不少粉絲喜愛，近年她將重心擺在自創保養品牌，成功跨足CEO職位，雖然鮮少有作品推出，仍不時會在社群分享性感辣照，21日曬出消夜福利，貼出超多張搭船出遊的超美照片，期間還脫掉一身長褲，露出筆直美腿跟緊實好身材。

高宇蓁昨(21日)晚狂貼一系列出海美照，在船上跟員工遊玩和大曬身材，原本她穿了件細肩帶連身洋裝，配上鬆垮長褲，接連擺出幾種霸氣姿勢，不只插腰扭臀，一雙白皙美腿張開，既豪邁又大膽性感，看上去超級有CEO架勢，藍天白雲又有陽光照射下，呈現出完美S曲線，零死角呈現無贅肉的好身材。

接著高宇蓁做出驚人的動作，她果斷脫去下半身的長褲，這才驚呆原來她體內穿的是高衩連身泳裝，坐到透明半圓形座椅時，雙腳垂掛在半空之中，脫掉後的身體下方竟是如此筆直的美腿，另外她的泳裝背面還挖出一個大洞，露出大片美背給粉絲們欣賞，最後還跟員工如女團般穿比基尼合照，一整個超有氣勢。

在IG貼文時，她也不忘寫下出遊好心情：「正港陽光遊艇美少女，哇系亡霉(我是網美)好好玩呀，泡在海裡都不想起」，顯見出海一趟心情超好，不過她也打趣自己吃了好多不該吃的東西，自嘲「每天吃好撐～不敢上磅秤了」。