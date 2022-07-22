生活中難免遇到一些需要說謊的情況，不過說謊也有高下之分，有人一說謊就支支吾吾，也有人能滔滔不絕，把黑的說成白的。星座運勢網站「摘星工廠」發文提醒，雙魚座、雙子座、天蠍座說謊功力一流，讓人難辨真假，被騙得團團轉。

▍雙魚座

即便是睜著眼睛說瞎話，雙魚也能流露著善意的真誠：我不騙你，真的！不能說雙魚虛偽，因為他們常在不得已的情況下說謊，而且還會將事實重新包裝，換種說法闡述情況，讓謊話不會太假。在對人說謊之前，他們會自我暗示，「謊話不傷人，而且我說的好像也不是假的」，雙魚這麼認真，聽的人也不由得願意相信！

▍雙子座

你說誰滿嘴跑火車？你說誰張口就能來各種瞎話？思維天馬行空，只顧聊得痛快的雙子會上榜。雙子也很有本事，能用似是而非，花團錦簇的言辭，把聽的人搞得雲裡霧裡，一開始你可能不會相信雙子所說的內容，但他們太會掰扯道理了，沒理也能辯出三分讓你無法反駁的理！

▍天蠍座

天蠍容易得到信任，一是因為他們不怎麼喜歡說謊，不想跟人多說的時候，寧願沉默被罵也懶得開口；二是因為天蠍座很懂得抓住別人的心理，從他們口中說出來的謊話，總有讓人無法辯駁的理由，所以當你知道天蠍在說謊時，會不自覺地想，「為什麼不愛說謊的他會說謊？」想理論又理論不過來，不如信了省事！