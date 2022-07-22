大陸正妹Coser兼直播主「狗頭蘿莉」，微博擁有超過199萬粉絲關注，人氣相當高，不過近日她卻發文抱怨，去參加漫畫展時，被有心人士惡意拍下走光照，還刻意朝胸部拍攝，散布到網路上，卻被酸民諷刺她「刻意露出」，對此，她也不忍發文洩真相。

狗頭蘿莉近日到廣州參加漫畫展，現場被大批粉絲包圍拍攝，「總是有那種吃瓜群轉發露乳貼的圖，然後揣測我的意圖」，她也抱怨正面其實看不到乳貼，只有從側面或上面拍攝，怒批有心人士故意拍這些角度，「而現場人太多，根本制止不了這種故意拍乳貼的行為。」

狗頭蘿莉發長文訴走光照外流真相。(圖／取自狗頭蘿莉微博)

狗頭蘿莉要大家不要誤會她發文目的。(圖／取自狗頭蘿莉微博)

但她強調拍照時不會做出性暗示動作，也不會故意裸露私處讓粉絲拍攝，至於有酸民諷刺她「刻意露出」，她也表示「我覺得這種衣服能體現我的身材優勢，沒有漫展的時候，我在家健身、節食就是為了下次見面能夠驚艷大家，而不是為了自虐」，要酸民不要惡意揣測、憑空想像。

狗頭蘿莉也表示自己發文不是要指責故意拍她露乳貼的那些人，只是要跟大家說「她在網上的行為，不要代入到我去漫展的意圖」，她不希望漫展因為她的關係，被戴上有色眼鏡，坦言「我是什麼樣的人我很清楚，就是在網路上擦邊混口飯吃，包括我去漫展穿的都不是很良家，本來就是去漫展秀身材滿足虛榮心的」。