林志穎今早（22）駕駛特斯拉發生自撞後車輛起火，燒剩骨架、車頭全毀，外界後續對於電動車安全疑慮引發討論，知名Youtuber《我是老爸，我不要當爸》周剛毅也是電動車駕駛，他認為林志穎的車當時未開自動駕駛輔助AP，因AP系統理應強行將車拉回車道中間，他也強調「台灣市區自動駕駛真的很難用。」

知名Youtuber《我是老爸，我不要當爸》周剛毅在臉書粉絲團發文，他看到林志穎開特斯拉發生車禍、引發火燒車深覺恐怖，認為也許是因為整台車撞上分隔島後翹起，摩擦到電池才有火勢，且火勢又大又猛，所幸有旁邊的民眾熱心救人，否則後果不敢想像，他說據錄影畫面來看，車輛應該沒有開啟自動駕駛。

Youtuber《我是老爸，我不要當爸》認為林志穎的車當時未開自動駕駛輔助AP，因AP系統理應強行將車拉回車道中間，強調「台灣市區自動駕駛真的很難用。」（翻攝自臉書）

《我是老爸，我不要當爸》發文說，有開AP（自動駕駛輔助）的車子會用很大的力道回到車道中間，大部分的特斯拉車主也不會在市區使用，強調「台灣市區自動駕駛真的很難用。」理論上特斯拉在撞上前，接近黃色警示杆時，車子會有很大的警示聲響，「除非真的電門沒放才會撞上，一切也只能等專家來判斷了」。

《我是老爸，我不要當爸》發文說，希望車子能夠慢慢進步，能自動判定特殊狀況而主動介入，避免任何類似意外再次發生，也提醒電動車駕駛「開越聰明的車要更加仔細」；其他網友紛紛留言「可以請老爸幫忙教學一下，特斯拉的車門要如何開啟嗎」、「我想應該是分神所造成的」、「老爸跟太太也要小心開車」。