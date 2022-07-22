民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲案，持續延燒，國民黨立委林奕華日前在臉書公開竹科管理局公文，質疑林智堅未取得授權，也沒有申請使用資料；林智堅對此稱是抹黑。22日林奕華更出示竹科管理局回函表示，經查未有教授賀力行等人，向該局申請使用委託資料之申請書及授權書。前民進黨立委郭正亮表示，竹科沒有授權，林智堅論文不只涉及抄襲，而且牽涉到侵權。不過，郭質疑，竹科會提告嗎？

針對林奕華出示的竹科管理局回函。郭正亮22日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這是在查中華大學教授賀力行那些人，林智堅會說他是抄賀力行的，不過，他是侵權到賀力行。竹科沒有授權，那是一個標案，不只是涉及抄襲，而且牽涉到侵權，竹科結案報告就是竹科的資產，若要引用，有些單位可能要付錢，若是要放在碩士論文裡，當然要有授權來往函文，這就是規定，也不需要舉證，竹科已經回答，沒有授權。郭正亮更語帶玄機表示，竹科怎麼可以提告？因為他是「媽媽的寶寶」，問題就在這裡。

郭正亮接著表示，現在他高度懷疑中華大學敢得罪新竹市長嗎？更何況是竹科。外面的人可以提告，因這並不是告訴乃論，告發就可以，竹科雖不提告，但這已經造成公訴，就是侵權