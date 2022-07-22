肥胖是萬惡的根源、健康的殺手，更對性功能有危害。有醫師分享真實案例，一名年輕男子因下體潰爛就醫，診斷後才發現他不僅體重破百，還有包皮過長的問題，在現在這個炙熱的天氣，「GG有如雙層夾心」般被肚皮和包皮封閉，導致整根生殖器悶到發炎，多次回診仍未改善，只有體重越來越重，醫師無心一句「怎麼又胖了？」，更讓這名男子當場氣炸。

泌尿科醫師歸家豪近日在《醫師好辣》節目中說明，肥胖不是單看體重，必須看整體的肌肉及脂肪量。他透露，自己曾有一位20多歲的男性患者，不但包皮過長，就連肚皮也很大，「因為過胖整個悶在裡面『雙層封閉』」，把GG整個覆蓋住，導致包皮和龜頭嚴重潰爛，只能先根據病症吃藥及擦藥，想要根治還是得減重，之後割除包皮才能永除後患。

男子下體潰爛心急找上泌尿科醫師，經過減重跟割除包皮後才終於改善。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

然而，這名患者再次回診時，歸家豪又發現不對勁，患者似乎沒有依照他的指示減重，讓他忍不住脫口而出：「你怎麼又胖了？」不料這名患者竟一秒爆氣，百公斤的身軀突然站起，怒氣沖沖地瞪著歸家豪，嚇得他趕緊安撫患者情緒，對方才娓娓道來瘦不下來的真正原因。

原來，患者的家中經營水果行，畢業後就在家中幫忙幹體力活，沒吃東西就覺得沒有力氣，且家中如果有賣不出去的水果，為了避免浪費，他都會削一削吃下肚，歸家豪聽了大吃一驚，因為果糖進到體內若沒有轉換成能量，很容易就形成體脂肪囤積。

歸家豪向患者說明，肥胖是萬病根源，除了心臟病外、高血壓、高血脂、甚至勃起功能障礙都有可能會找上門，患者才20多歲尚未結婚，「這麼快就『不行』怎麼辦？」幸好這名患者最後下定決心改變體態，轉別科進行胃繞道手術後，成功瘦身20公斤，歸家豪也為他割除包皮，終於解決GG反覆發炎的困擾。

而腸胃科醫師蕭敦仁也補充說明，胃繞道手術會改變生理結構，因此建議BMI值超過40者可以先接受內科治療半年，倘若成功就不需要挨刀。