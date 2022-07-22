歐洲對俄羅斯實施多項制裁，但在能源上卻顯得底氣不足，尤其日前北溪一號進行長達10天的年度維修，更是讓歐洲如臨大敵。雖然如今恢復供氣，但歐洲力拚2027年擺脫對俄能源的依賴，這項目標迫使他們不得不另尋替代方案，比如能源豐富的非洲。

路透社援引不具名行業高管和非洲官員說法，歐洲迫切尋求擺脫對俄羅斯能源的依賴，正在考慮開發有豐富能源的非洲。據估計，歐洲能源企業正研擬在非洲的投資項目，總金額達1000億美元。原本，由於開採成本和氣候變遷的考量，歐洲對非洲能源項目興趣缺缺，而這次因俄羅斯斷供陷入空前危機，使歐洲不得不回頭考慮起這項替代方案。

報導稱，未來幾年如南非、烏干達、肯亞和莫三比克等非洲國家，都有望能獲得數十億美元規模的能源投資項目。據兩名行業顧問未公布的數據顯示，從近期的探井可發現，光納米比亞每天就可產出約50萬桶的石油。

據國際能源署（IEA）估計，全非洲有望在2030年取代俄羅斯對歐洲五分之一的天然出口；同時，每年也將有額外300億立方米的天然氣輸往歐洲；IEA於6月出具的報告指出，非洲能源投資仍未從2014年能源價格暴跌中恢復，這凸顯非洲緩解供應緊繃的潛力。