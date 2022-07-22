義大利今天面臨當前這波熱浪肆虐以來最熱的一天，全國16個城市發布紅色極端高溫警報，消防人員則在各地與野火搏鬥。

法新社報導，義大利政府估計，熱浪襲擊最嚴重的料將是北部的米蘭，氣溫將達攝氏40度，米蘭以南的波隆那（Bologna）和首都羅馬，氣溫可能達到攝氏39度。

義大利衛生部為今天和明天發布熱浪紅色警報的其他主要城市還包括佛羅倫斯（Florence）、熱那亞（Genoa）、杜林（Turin）和維洛納（Verona）。

昨天（21日），米蘭以南的巴維亞（Pavia）高溫達到創紀錄的攝氏39.6度。

義大利國家氣象網站ilmeteo.com稱，今天5月、6月和7月這3個月，義大利全國氣溫比歷來季節平均溫度高至少攝氏2到3度，這一趨勢應該會持續到8月初。

最近幾週，伴隨高溫到來的是義大利全國各地發生數百起火災。今天仍在肆虐的野火中，最大的位於中部的托斯卡尼（Tuscany）。自週一（18日）以來，當地盧加（Lucca）以西地區已有860公頃土地被燒毀。