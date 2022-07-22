中職樂天桃猿「Rakuten Girls」樂天女孩林襄擁有甜美臉蛋和E級傲人上圍，經常被誇是「純欲天花板」，意思是外型可愛單純，動作卻性感撩人。1年內推出兩本寫真都造成大家搶購，近來又接下《全明星運動隊》第四季黃隊經理，人氣仍持續在上漲，IG擁有123萬人追蹤，近日釋出海邊比基尼照，驚豔粉絲。

22日林襄在IG貼出草綠色比基尼泳裝照，只見她站進一片海洋之中，梳著高馬尾的她側面對著鏡頭，不直接給看挑逗人的慾望極限，隨後她抬起手來輕撫自己的頭部位置，露出完美無瑕的E罩杯胸型，以及超纖細的性感蠻腰，蜜桃臀在底下海水折射光照射下，增添了不少朦朧美感，若隱若現反倒更加誘人。

林襄展示E級好身材，在海水折射光照耀非常誘人。(圖/林襄 IG)

林襄抬起手來明顯露出E級胸圍下的漂亮花朵刺青圖樣。(圖/林襄 IG)

林襄這次難得來到海邊拍照，她也不忘感性寫下這趟旅途的感想：「喜歡海、喜歡花，喜歡日出和日落。浪漫的年紀不應該活的太無趣」，接著她的身體略微轉向鏡頭那一側，下一秒胸圍底下浮出一枚刺青花朵，正綻放在她雪白肌膚上面，林襄這時候露出她一貫的超甜美笑容，彷彿是在說她本人就是那朵花。

網友看到如此養眼的身材，紛紛猛誇：「好美好辣好性感」、「人都喜歡美麗的事物例如林襄」、「背部的深溝好性感」、「像今天的太陽火辣辣」、「充滿十分夏日激情的襄味」、「我快要中暑了，幫助我人工呼吸」、「美爆了我可以換新桌布了」、「這才是暑假該看到的東西」、「喜歡山、喜歡海、更喜歡妳的笑容」。