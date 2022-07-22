今年初以來在北美最繁忙港口洛杉磯港，排隊等卸貨的貨船量已大減80％，因為全球貨櫃供應量大增，令貨櫃租金下降，加快貨物裝卸速度同時，也減少貨運成本，使供應鏈中斷問題得到緩和。

洛杉磯港外海排隊等待卸貨的貨船量，已從年初時創新高的109艘大減至20艘，6月該港運走87萬6,611個20呎標準貨櫃（TEU）為逾百年來最高紀錄。

該港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）指從港口卸貨至鐵路與卡車的效率不斷改善，他希望把等待卸貨的貨船量減至零。

因為就算情況持續好轉，但整體運貨仍未回到疫前水準，所以必須持續改善，尤其要加強卸貨後的內陸貨運效率。

他強調卡車司機不滿新勞工法案AB5，圍堵加州奧克蘭港抗議已進入第三天，但目前仍未影響西岸港口貨運的改善速度。

外界認為西岸港口貨運遇瓶頸問題持續改善的原因，是貨櫃租金從疫情期間所創的新高水準不斷拉回所致。

過去兩年港口曾因疫情而封鎖，貨運停擺導致港口與貨船上積壓大量未卸貨的貨櫃，貨櫃租金因其流通量大減而飆漲，使供應鏈中斷問題不斷惡化。但去年9月以來貨櫃供應量已超過需求，使貨櫃租金不斷下跌而改善貨運效率。

海運諮詢機構德魯里（Drewry）最新報告指去年全球在運送中的貨櫃量增加13％至將近5,000萬個TEU，目前供應量較需求量高出600萬個TEU。