美國41歲男歌手諾蘭尼爾（Nolan Neal）以參加節目《美國好聲音》和《美國達人秀》獲得知名度，渾厚嗓音加上每一次精湛的演出，一度還在《達人秀》闖到準決賽。豈料，近日諾蘭尼爾被發現陳屍住處，享年41歲；諾蘭尼爾家屬雖未公開死因，但透露他當年在《好聲音》失利後染惡習，斷送大好人生。

綜合外媒報導，不久前諾蘭尼爾的表弟達倫到他位在田納西州的住處找他，才發現他竟已經沒有生命跡象，留下2個孩子就離開人世，享年41歲；事後諾蘭尼爾家屬也發聲明，表示「諾蘭最後未能戰勝心魔，在藥物濫用下離開，我們為此相當難過」，達倫曾和他一起生活4個月，他堅稱這段時間諾蘭很清醒沒做過傻事。

不過，先前諾蘭尼爾自己曾在節目中坦承，他是一名藥物成癮者，更在參加《美國好聲音》時還在對抗毒癮；但當他遭到《好聲音》淘汰，沒能證明自己好歌喉後，失落到開始酗酒，儘管事後為了參加《美國達人秀》有振作，惡習卻未能真正改掉，最後斷送他的大好人生。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！