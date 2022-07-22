高雄岡山區中山南路、後紅路今晚(22日)7點多，因松鼠碰觸熔絲鏈開關導致停電，台電緊急派員搶修後，順利在8點8分復電。未料僅過2小時，仁武地區也傳出停電事故，對此台電表示，原因為車輛勾斷路燈斷線。

高雄市仁武區發生停電事故，台電表示，接獲通報後立即派員察看搶修，發現仁林路148號前的路燈電線被車輛勾斷，為停電主因，目前正積極搶修中，預估深夜11點過後可陸續復電。